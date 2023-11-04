Цифра зростає — у РФ повідомили про втрати окупантів на війні в Україні

Російські окупаційні війська. Фото: Укр.нет

Окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад в Україні. Загалом російська Медиазона підтверджує 35 780 ліквідованих росіян, в той час коли, коли у Генштабі ЗСУ ця цифра вже перевалила за 300 тисяч.

Про це пише Медиазона.

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Від початку повномасштабного вторгнення найбільше РФ втрачає солдатів у Свердловську, Челябінську та Ростовській областях.

"Велика кількість повідомлень про загибель із Краснодарського краю та Московської області серед іншого пояснюється тим, що тут волонтери обходять цвинтарі та фотографують поховання військових — тобто про більшу кількість втрат стає відомо публічно", — мовиться у повідомленні.

Ось як розподілені втрати у російських регіонах.

Карта втрат російських окупантів. Фото: Медиазона

Що відомо про втрати РФ

Зазначається, що від початку літа і до середини осені 2022 року вороги несли основний тягар втрат, що значно відрізняється від ситуації на першому етапі війни.

Відомо, що до кінця 2022 року та початку наступного помітно зросли втрати серед ув'язнених, завербованих у "ПВК Вагнера". Із них формували "штурмові групи" для атаки на українські позиції під Бахмутом.

"У березні 2023 року ув'язнені стали найбільшою категорією втрат на війні. Після штурму Бахмута випадків масового використання ув'язнених поки що не було", — зазначено у повідомленні.

Карта втрат російських окупантів

Загалом до 3 листопада підтвердилася загибель 2700 офіцерів російської армії та інших силових структур. 310 із них — у званні від підполковника та вище.

Додамо, упродовж доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два — по зенітно-ракетних комплексах противника.