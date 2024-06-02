ГУР запустило сайт "Война и санкции" о спонсорах и соучастниках агрессии РФ

Цифровое оружие — ГУР запустило сайт о спонсорах и участниках российской агрессии
Главное управление разведки Министерства обороны Украины создало портал под названием "Война и санкции" о спонсорах и соучастниках российской агрессии. Платформа единственная в мире, содержащая информацию о приспешниках России в открытом доступе.
Об этом пресс-служба ГУР Минобороны рассказала в комментарии NV, опубликованном в субботу, 1 июня.
ГУР запустило сайт "Война и санкции"
По данным ведомства, портал является "цифровым оружием", направленным на разоблачение того, что Россия и ее сторонники хотят скрыть.
Также по случаю Международного дня защиты детей ГУР опубликовало на сайте информацию о причастных к депортации украинских детях. ГУР пообещали регулярно дополнять список.
На платформе также есть информация об около 3 тысячах иностранных компонентов в оружии России, Ирана и Северной Кореи.
"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, перевозящие оружие, ворованную украинскую продукцию и причастные к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), оружие и многое другое", — рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что страны "Большой семерки" и Евросоюза рассматривают возможность усиления мер в отношении банков, помогающих России обходить антивоенные санкции. Также недавно Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи.
Читайте Новини.LIVE!