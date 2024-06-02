ГУР запустило сайт "Война и санкции" о спонсорах и соучастниках агрессии РФ

Российский диктатор Владимир Путин вместе с приспешниками. Фото: REUTERS

Главное управление разведки Министерства обороны Украины создало портал под названием "Война и санкции" о спонсорах и соучастниках российской агрессии. Платформа единственная в мире, содержащая информацию о приспешниках России в открытом доступе.

Об этом пресс-служба ГУР Минобороны рассказала в комментарии NV, опубликованном в субботу, 1 июня.

Читайте также:

ГУР запустило сайт "Война и санкции"

По данным ведомства, портал является "цифровым оружием", направленным на разоблачение того, что Россия и ее сторонники хотят скрыть.

Скриншот сайта ГУР Минобороны "Война и санкции"

Также по случаю Международного дня защиты детей ГУР опубликовало на сайте информацию о причастных к депортации украинских детях. ГУР пообещали регулярно дополнять список.

На платформе также есть информация об около 3 тысячах иностранных компонентов в оружии России, Ирана и Северной Кореи.

"Вскоре на портале будут обнародованы и другие интересные данные: корабли и самолеты, перевозящие оружие, ворованную украинскую продукцию и причастные к обходу санкций, драгоценные коллекции искусства подсанкционных российских олигархов, иностранное технологическое оборудование (в частности, станки с ЧПУ), оружие и многое другое", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что страны "Большой семерки" и Евросоюза рассматривают возможность усиления мер в отношении банков, помогающих России обходить антивоенные санкции. Также недавно Япония ввела санкции против юридических лиц из России за поставку вооружения из Северной Кореи.