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Цифрова зброя — ГУР запустило сайт про спонсорів та учасників російської агресії

2 червня 2024 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
ГУР запустило сайт "Війна і санкції" про спонсорів та співучасників агресії РФ
Російський диктатор Володимир Путін разом із поплічниками. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головне управління розвідки Міністерства оборони України створило портал під назвою "Війна і санкції" про спонсорів та співучасників російської агресії. Платформа єдина у світі, яка містить інформацію про поплічників Росії у відкритому доступі. 

Про це пресслужба ГУР Міноборони розповіла в коментарі NV, опублікованому в суботу, 1 червня.

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ГУР запустило сайт "Війна і санкції"

За даними відомства, портал є "цифровою зброєю", спрямованою на викриття того, що Росія та її посіпаки хочуть приховати.

Сайт "Війна і санкції"
Скриншот сайту ГУР Міноборони "Війна і санкції"

Також з нагоди Міжнародного дня захисту дітей ГУР опублікувало на сайті інформацію про причетних до депортації українських дітей. ГУР пообіцяли регулярно доповнювати перелік.

На платформі також є інформація про близько 3 тисячі іноземних компонентів у зброї Росії, Ірану та Північної Кореї.

"Невдовзі на порталі будуть оприлюднені й інші цікаві дані: кораблі та літаки, які перевозять зброю, крадену українську продукцію та причетні до обходу санкцій, дорогоцінні колекції мистецтва підсанкційних російських олігархів, іноземне технологічне обладнання (зокрема, верстати з ЧПУ), на якому агресор виробляє зброю, та багато іншого", — розповіли в пресслужбі відомства.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" та Євросоюзу розглядають можливість посилення заходів щодо банків, які допомагають Росії обходити антивоєнні санкції. Також нещодавно Японія запровадила санкції проти юридичних осіб з Росії за постачання озброєння з Північної Кореї.

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