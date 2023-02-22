Перед выступлением путина в Лужниках пропагандисты спели песню Пливе кача

Пропагандисты переделали украинскую песню

На кремлевском проплаченном концерте в "Лужниках" спели на украинском переделанную песню "Пливе кача". Пропагандисты посвятили ее Мариуполю.

Об этом информируют Новини.LIVE.

Шоу в "Лужниках"

Так, перед выступлением кремлевского диктатора владимира путина на сцену вышли уже известные пропагандисты — Аким Апачев и Дарья Фрей, которые "отличились" тем, что переделали украинскую песню "Пливе кача" на российский манер.

Свое выступление скандальный дуэт начал с лозунга, что Мариуполь "русский город". Известно, что это "произведение" изначально было приурочено к оккупации Мариуполя, но с тех пор россияне таскаются с ней везде, где только могут. Несколько месяцев назад, например, выступали с ней на красной площади.

Вот текст этого "шедевра" пропагандистов:

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Хто там старший серед полонених?

Руш попереду руки за голову

Розгорнися, сiдай, дозволено

Є розмова с холоду в полум'я

Вісім років минуло вироком

Що тепер мені скажеш Іроде?

Де ховати вас всіх могилами?

Шо робитимуть ваші сироти?

Я стояв тут, стою тут i досі я

Як тобi ця нова Новоросія?

Я не просив до вашого острову

Ти мене винудив пострiлом

В цьому полум'ї втратили розуму

Як тобі ці палаючi посліди?

Окривавлені досвідом

Чи ти встиг помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Понад морем сонце за хмарами

Чуєш ZOV - загарматило мороком

То калібри летять примарами

Лікарями українства хворого

Врачувати іде Україною

Чумний доктор зі своми рекрутами

В Азовсталі червоно калиною

Знову травень кровить Маріуполем

Моє місто Марії зі звичкою

Зустрічає Георгівськой стрiчкою

Богоматір зі свічкою

Дочекалася сина у відчаї

Роскажи тому ляху про москаля

Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято.

Суть этой переработанной пропагандистами песни в прославлении оккупантов и унижении защитников Мариуполя, которых там называют "демонами".

Как известно, певец Аким Апачев является уроженцем оккупированного Мариуполя и с первых дней войны начал поддерживать российских захватчиков.

В октябре пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала фотографию с Апачевым и написала на украинском "Я також забираю мову".