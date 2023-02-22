Перед выступлением путина в Лужниках пропагандисты спели песню Пливе кача

Цинизм зашкаливает: в "Лужниках" перед выступлением путина спели украинскую песню "Пливе кача"
На кремлевском проплаченном концерте в "Лужниках" спели на украинском переделанную песню "Пливе кача". Пропагандисты посвятили ее Мариуполю.
Об этом информируют Новини.LIVE.
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Шоу в "Лужниках"
Так, перед выступлением кремлевского диктатора владимира путина на сцену вышли уже известные пропагандисты — Аким Апачев и Дарья Фрей, которые "отличились" тем, что переделали украинскую песню "Пливе кача" на российский манер.
Свое выступление скандальный дуэт начал с лозунга, что Мариуполь "русский город". Известно, что это "произведение" изначально было приурочено к оккупации Мариуполя, но с тех пор россияне таскаются с ней везде, где только могут. Несколько месяцев назад, например, выступали с ней на красной площади.
Вот текст этого "шедевра" пропагандистов:
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Хто там старший серед полонених?
Руш попереду руки за голову
Розгорнися, сiдай, дозволено
Є розмова с холоду в полум'я
Вісім років минуло вироком
Що тепер мені скажеш Іроде?
Де ховати вас всіх могилами?
Шо робитимуть ваші сироти?
Я стояв тут, стою тут i досі я
Як тобi ця нова Новоросія?
Я не просив до вашого острову
Ти мене винудив пострiлом
В цьому полум'ї втратили розуму
Як тобі ці палаючi посліди?
Окривавлені досвідом
Чи ти встиг помолитися Господу?
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Понад морем сонце за хмарами
Чуєш ZOV - загарматило мороком
То калібри летять примарами
Лікарями українства хворого
Врачувати іде Україною
Чумний доктор зі своми рекрутами
В Азовсталі червоно калиною
Знову травень кровить Маріуполем
Моє місто Марії зі звичкою
Зустрічає Георгівськой стрiчкою
Богоматір зі свічкою
Дочекалася сина у відчаї
Роскажи тому ляху про москаля
Передай йому кожне слово
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля
Я також забираю мову
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято.
Суть этой переработанной пропагандистами песни в прославлении оккупантов и унижении защитников Мариуполя, которых там называют "демонами".
Как известно, певец Аким Апачев является уроженцем оккупированного Мариуполя и с первых дней войны начал поддерживать российских захватчиков.
В октябре пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала фотографию с Апачевым и написала на украинском "Я також забираю мову".