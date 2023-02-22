Перед виступом путіна у Лужниках пропагандисти заспівали пісню Пливе кача

Пропагандисти переробили українську пісню

На кремлівському проплаченому концерті у "Лужниках" заспівали українською перероблену пісню "Пливе кача". Пропагандисти присвятили її Маріуполю.

Про це інформують Новини.LIVE.

Шоу в "Лужниках"

Так, перед виступом кремлівського диктатора володимира путіна на сцену вийшли вже відомі пропагандисти — Акім Апачев та Дар'я Фрей, які "відзначилися" тим, що переробили українську пісню "Пливе кача" на російський манір.

Свій виступ скандальний дует почав із гасла, що Маріуполь — "російське місто". Відомо, що цей "твір" спочатку був приурочений до окупації Маріуполя, але з того часу росіяни тягаються з нею скрізь, де тільки можуть. Кілька місяців тому, наприклад, із нею виступали на червоній площі.

Ось текст цього "шедевру" пропагандистів:

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Хто там старший серед полонених?

Руш попереду руки за голову

Розгорнися, сiдай, дозволено

Є розмова с холоду в полум'я

Вісім років минуло вироком

Що тепер мені скажеш Іроде?

Де ховати вас всіх могилами?

Шо робитимуть ваші сироти?

Я стояв тут, стою тут i досі я

Як тобi ця нова Новоросія?

Я не просив до вашого острову

Ти мене винудив пострiлом

В цьому полум'ї втратили розуму

Як тобі ці палаючi посліди?

Окривавлені досвідом

Чи ти встиг помолитися Господу?

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Понад морем сонце за хмарами

Чуєш ZOV - загарматило мороком

То калібри летять примарами

Лікарями українства хворого

Врачувати іде Україною

Чумний доктор зі своми рекрутами

В Азовсталі червоно калиною

Знову травень кровить Маріуполем

Моє місто Марії зі звичкою

Зустрічає Георгівськой стрiчкою

Богоматір зі свічкою

Дочекалася сина у відчаї

Роскажи тому ляху про москаля

Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято

Пливе кача, дівки хороводять

В Азовсталі демонів хоронять

Серед степу палахала хата

Богоматір родить немовлято.

Суть цієї переробленої пропагандистами пісні у прославлянні окупантів та приниженні захисників Маріуполя, яких там називають "демонами".

Як відомо, співак Акім Апачев є уродженцем окупованого Маріуполя і з перших днів війни почав підтримувати російських загарбників.

У жовтні пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала фотографію з Апачевим і написала українською "Я також забираю мову".