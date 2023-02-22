Перед виступом путіна у Лужниках пропагандисти заспівали пісню Пливе кача

Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"
На кремлівському проплаченому концерті у "Лужниках" заспівали українською перероблену пісню "Пливе кача". Пропагандисти присвятили її Маріуполю.
Про це інформують Новини.LIVE.
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Шоу в "Лужниках"
Так, перед виступом кремлівського диктатора володимира путіна на сцену вийшли вже відомі пропагандисти — Акім Апачев та Дар'я Фрей, які "відзначилися" тим, що переробили українську пісню "Пливе кача" на російський манір.
Свій виступ скандальний дует почав із гасла, що Маріуполь — "російське місто". Відомо, що цей "твір" спочатку був приурочений до окупації Маріуполя, але з того часу росіяни тягаються з нею скрізь, де тільки можуть. Кілька місяців тому, наприклад, із нею виступали на червоній площі.
Ось текст цього "шедевру" пропагандистів:
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Хто там старший серед полонених?
Руш попереду руки за голову
Розгорнися, сiдай, дозволено
Є розмова с холоду в полум'я
Вісім років минуло вироком
Що тепер мені скажеш Іроде?
Де ховати вас всіх могилами?
Шо робитимуть ваші сироти?
Я стояв тут, стою тут i досі я
Як тобi ця нова Новоросія?
Я не просив до вашого острову
Ти мене винудив пострiлом
В цьому полум'ї втратили розуму
Як тобі ці палаючi посліди?
Окривавлені досвідом
Чи ти встиг помолитися Господу?
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Понад морем сонце за хмарами
Чуєш ZOV - загарматило мороком
То калібри летять примарами
Лікарями українства хворого
Врачувати іде Україною
Чумний доктор зі своми рекрутами
В Азовсталі червоно калиною
Знову травень кровить Маріуполем
Моє місто Марії зі звичкою
Зустрічає Георгівськой стрiчкою
Богоматір зі свічкою
Дочекалася сина у відчаї
Роскажи тому ляху про москаля
Передай йому кожне слово
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля
Я також забираю мову
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято
Пливе кача, дівки хороводять
В Азовсталі демонів хоронять
Серед степу палахала хата
Богоматір родить немовлято.
Суть цієї переробленої пропагандистами пісні у прославлянні окупантів та приниженні захисників Маріуполя, яких там називають "демонами".
Як відомо, співак Акім Апачев є уродженцем окупованого Маріуполя і з перших днів війни почав підтримувати російських загарбників.
У жовтні пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала фотографію з Апачевим і написала українською "Я також забираю мову".