ЦПД назвал фейковые темы, которые вскоре будет разгонять российское ИПСО среди украинцев

Российская пропаганда. Иллюстративное фото: EPA

Российская пропаганда планирует в ближайшее время запустить ряд фейковых новостей о якобы прорыве войск и захвате Харькова. Также враг распространит ИПСО по отсутствию фортификаций на Сумщине.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Российское ИПСО по Харьковщине

"Из-за активизации российских войск в приграничные Харьковщины российская пропаганда запустит ряд ИПСО о прорыве украинской обороны и захвате города Харьков в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Также ожидаются провокационные фейковые новости об отсутствии фортификационных сооружений в Сумской области и других пограничных регионах. Их целью является распространение панических настроений среди украинцев, чтобы принудить к "мирным переговорам" на условиях России.

Взрыв многоэтажки в Белгороде

Кроме того, информационные ресурсы России хотят использовать разрушение подъезда в доме Белгорода для оправдания действий на территории Харьковской области. Они планируют продвигать нарратив "Украина — государство-террорист" на внутреннюю и международную аудитории.

Российская операция Майдан-3 и мобилизация в Украине

До 21 мая российская пропаганда активизирует все возможные средства для того, чтобы подтолкнуть украинцев выйти на акции против власти. Они используют "нелегитимность" украинского президента и противопоставляют пример Путина, которого в этом году "переизбрали".



Также враг будет манипулировать украинцами по теме закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая.

Скриншот сообщения ЦПД

Скриншот сообщения ЦПД

Ранее командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Харьковской области не было первой линии фортификаций и мин.

На это отреагировали в Харьковской ОВД. Там отметили, что построенные силами областной администрации фортификации занимают Силы Обороны Украины.