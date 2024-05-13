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ЦПД назвав фейкові теми, які незабаром розганятиме російське ІПСО серед українців

13 травня 2024 17:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЦПД назвав фейкові теми, які незабаром розганятиме російське ІПСО серед українців
Російська пропаганда. Ілюстративне фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська пропаганда планує найближчим часом запустити низку фейкових новин про нібито прорив військ та захоплення Харкова. Також ворог поширить ІПСО щодо відсутності фортифікацій на Сумщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram в понеділок, 13 травня. 

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Російське ІПСО щодо Харківщини

"Через активізацію російських військ у прикордонні Харківщини російська пропаганда запустить ряд ІПСО щодо прориву української оборони та захоплення міста Харків найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

Також очікуються провокативні фейкові новини щодо відсутності фортифікаційних споруд у Сумській області та інших прикордонних регіонах. Їх метою є поширення панічних настроїв серед українців, аби змусити до "мирних переговорів" на умовах Росії.

Вибух багатоповерхівки в Бєлгороді

Крім того, інформаційні ресурси Росії хочуть використати руйнування під'їзду в будинку у Бєлгороді для виправдання дій на території Харківської області. Вони планують просувати наратив "Україна — держава-терористка" на внутрішню та міжнародну аудиторії.

Російська операція Майдан-3 та мобілізація в Україні

До 21 травня російська пропаганда активізує всі можливі засоби, аби підштовхнути українців вийти на акції проти влади. Вони використають "нелегітимність" українського президента та протиставлять в приклад Путіна, якого цього року "переобрали". 

Також ворог маніпулюватиме українцями щодо теми закону про мобілізацію, який набере чинності 18 травня. 

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Скриншот допису ЦПД
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Скриншот допису ЦПД

Раніше командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський заявив, що на Харківщині не було першої лінії фортифікацій і мін. 

На це відреагували в Харківській ОВА. Там зазначили, що побудовані силами обласної адміністрації фортифікації наразі займають Сили Оборони України

фейки
росіяни
Харківська область
пропаганда
мобілізація
війна в Україні
фронт
ІПСО

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