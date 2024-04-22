Стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ, история разработки, цена

Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Фото: росСМИ

Воздушные силы ВС Украины вместе с военной разведкой 19 апреля совершили настоящий подвиг, уничтожив один из самых таинственных военных самолетов Российской Федерации. Что известно о стратегическом бомбардировщике Ту-22М3, каким оружием он обстреливал украинские города и как Силам обороны Украины удалось его сбить — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Уникальная атака Украины

19 апреля 2024 года войдет в историю российско-украинской войны как день, когда Воздушные силы ВС Украины вместе с Главным управлением разведки Минобороны провели уникальную операцию. В результате успешных координированных действий упомянутых выше структур был подбит сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

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Российское военное ведомство, конечно же, пытается делать хорошую мину при плохой игре — поэтому заявило о том, что самолет упал, но исключительно из-за технической неисправности. Но в ГУР и ПС ВСУ рассказали о деталях операции, которые снимают все сомнения по поводу "украинского следа" в этой успешной атаке.

По словам представителей Главного управления разведки, Ту-22М3 был сбит на расстоянии около 300 км от украинской территории. А средства, которые использовали Силы обороны Украины, идентичны тем, благодаря которым в середине января над Азовским морем был уничтожен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, о котором также писали Новини.LIVE.

Самый загадочный самолет ВКС РФ

Российская армия регулярно использует против Украины, прежде всего против тыловых городов и гражданской инфраструктуры, стратегические бомбардировщики. О бомбардировщиках Ту-95МС, бьющих по нашей территории крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Новини.LIVE уже рассказывали. Но не только этот вид стратегической авиации используется оккупантами во время полномасштабной войны.

Другим стратегическим бомбардировщиком является именно Ту-22, точнее его модификация Ту-22МЗ — которая и попала под удар украинских защитников. Это первая в истории российско-украинской войны потеря такого воздушного судна. Дело в том, что Ту-95МС запускает ракеты с такого расстояния (воздушное пространство над Каспийским морем), где их невозможно достать украинскими ракетами. А вот Ту-22МЗ был вынужден подлетать на такое расстояние, которое оказалось для него роковым.

Этот сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец считается одним из самых засекреченных военных самолетов Советского Союза. Причиной является то, что Ту-22МЗ может нести ядерное оружие, то есть входит в состав так называемой "ядерной триады". Но определенная информация об уничтоженном Силами обороны самолете все же была обнародована. Скажем, цена программы Ту-22, которая в ценах 1965 года составляла 60,25 млн рублей. В пересчете на нынешние цены это будет около 546 миллионов долларов.

Самолет, который никогда не вывозился из России

Базовый вариант этого ракетоносца, Ту-22, появился на свет еще в 50-х годах прошлого века, когда Советский Союз готовился к возможной ядерной войне с Западом (прежде всего с США). А модификация Ту-22МЗ, которую россияне сейчас время от времени используют в своих воздушных атаках, производилась с 1978-го по 1993 год.

Таким образом, этот самолет является наследием советских времен и сейчас не производится. Также сейчас и сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты Х-22, которые россияне запускают с Ту-22МЗ. Поэтому каждая потеря этой военной техники очень серьезна для россиян — потому что сделать новый самолет они уже не могут.

Из-за этого, а также чрезвычайной секретности и стратегической важности для возможного использования оружия массового поражения — бомбардировщик-ракетоносец Ту-22МЗ никогда не экспортировался за пределы СССР/России. Впрочем, варианты с возможной продажей этих самолетов время от времени рассматриваются. Среди потенциальных покупателей — Индия, Иран и Китай. Но до сих пор ни одна из этих стран не получила ни одного экземпляра российского стратегического бомбардировщика.

Почему Ту-22МЗ бьют по многоэтажкам и ТЦ

Если говорить о боевых задачах, для которых и создавался этот симбиоз самолета Ту-22МЗ и ракеты Х-22, — это прежде всего удары по авианосцам (американским, конечно) и авианосным группам. Конкретно этим разъясняется конструктивная изюминка ракет.

Дело в том, что авианосец — самый большой корабль в авианосной группе. Поэтому система наведения ракеты, которую запускают со стратегического бомбардировщика-ракетоносца, работает таким образом, что автоматически фиксирует самый большой объект и поражает его. В ситуации с атакой на вражеский флот это должно срабатывать безотказно.

Но россияне, как видим, решили использовать это оружие для атак совсем на другие объекты — гражданскую инфраструктуру. Так что системы Х-22 во время полета фиксировали наибольшую цель в районе поражения. Именно поэтому под удар этих сверхзвуковых ракет, которые очень тяжело, почти невозможно (было до последнего времени) сбить, попадали именно большие, массивные здания.

Какие объекты обстреливали Ту-22МЗ

Так, Х-22 попала 27 июня 2022 года в торговый центр в Кременчуге. 9 мая того же года уничтожен торговый центр в селе Фонтанка под Одессой. Через 11 дней Х-22 уничтожил дом культуры в городе Лозовая Харьковской области.

14 января 2023 года именно из самолета Ту-22МЗ была запущена против корабельная ракета Х-22, нанесшая наибольшие одномоментные потери Украине за время войны — тогда в многоэтажном доме в Днепре были полностью уничтожены два подъезда, погибли 46 жителей дома. И 19 апреля 2024 года в многоэтажку все в том же Днепре попала именно Х-22.

Удары именно по Днепру, скорее всего, объясняются тем, что в конфигурации нынешней линии фронта (т.е. в нынешнем максимально возможном подлетном расстоянии Ту-22МЗ) Х-22 достают именно до этого крупного украинского города. Кстати, именно в тот же день, когда был уничтожен российский самолет, Воздушные силы сумели сбить еще две противокорабельные ракеты, запущенные с борта бомбардировщика-ракетоносца. Таким образом, россияне потеряли сразу несколько очень важных единиц вооружения.