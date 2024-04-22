Стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ, історія розробки, ціна

Ту-22М3 — найтаємничіший літак РФ, який збила Україна
Повітряні сили ЗС України разом із військовою розвідкою 19 квітня здійснили справжній подвиг, знищивши один із найтаємничіших військових літаків Російської Федерації. Що відомо про стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, якою зброєю він обстрілював українські міста і як Силам оборони України вдалося його збити — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.
Унікальна атака України
19 квітня 2024 року увійде в історію російсько-української війни як день, коли Повітряні сили ЗС України разом із Головним управлінням розвідки Міноборони здійснили унікальну операцію. Внаслідок успішних координованих дій згаданих вище структур був підбитий надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.
Російське військове відомство, звісно ж, намагається робити хорошу міну за поганої гри — тому заявило про те, що літак таки впав, але винятково через технічну несправність. Та в ГУР та ПС ЗСУ розповіли про деталі операції, які знімають усі сумніви щодо "українського сліду" у цій успішній атаці.
За словами представників Головного управління розвідки, Ту-22М3 був збитий на відстані близько 300 кілометрів від української території. А засоби, які використали Сили оборони України, є ідентичні тим, завдяки яким у середині січня над Азовським морем був знищений літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, про який також писали Новини.LIVE.
Найбільш загадковий літак ВКС РФ
Російська армія регулярно використовує проти України, перш за все, проти тилових міст та цивільної інфраструктури, стратегічні бомбардувальники. Про бомбардувальники Ту-95МС, які б’ють по нашій території крилатими ракетами Х-101/Х-555, Новини.LIVE вже розповідали. Та не тільки цей вид стратегічної авіації використовується окупантами під час повномасштабної війни.
Іншим стратегічним бомбардувальником є саме Ту-22, точніше, його модифікація Ту-22МЗ — яка і потрапила під удар українських захисників. Це перша в історії російсько-української війни втрата такого повітряного судна. Річ у тім, що Ту-95МС запускає ракети з такої відстані (повітряний простір над Каспійським морем), де їх неможливо дістати українськими ракетами. А от Ту-22МЗ був змушений підлітати на таку відстань, яка виявилася для нього фатальною.
Цей надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець вважається одним із найзасекреченіших військових літаків Радянського Союзу. Причиною є те, що Ту-22МЗ може нести ядерну зброю — тобто входить до складу так званої "ядерної триади". Та певна інформація про знищений Силами оборони літак все ж була оприлюднена. Скажімо, ціна програми Ту-22, яка в цінах 1965 року становила 60,25 млн рублів. У перерахунку на нинішні ціни це буде близько 546 мільйонів доларів США.
Літак, який ніколи не вивозили з Росії
Базовий варіант цього ракетоносця, Ту-22, з’явився на світ ще в 50-х роках минулого століття, коли Радянський Союз готувався до можливої ядерної війни із Заходом (перш за все з США). А модифікація Ту-22МЗ, яку росіяни зараз час від часу використовують у своїх повітряних атаках, вироблялася з 1978-го по 1993 рік.
Таким чином, цей літак є спадщиною радянських часів і зараз не виробляється. Так само зараз і надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22, які росіяни запускають з Ту-22МЗ. Тож кожна втрата цієї військової техніки є дуже серйозною для росіян — бо зробити новий літак вони уже не можуть.
Через це, а також через надзвичайну секретність і стратегічну важливість для можливого використання зброї масового ураження — бомбардувальник-ракетоносець Ту-22МЗ ніколи не експортувався за межі СРСР/Росії. Втім, варіанти із можливим продажем цих літаків час від часу розглядається. Серед потенційних покупців — Індія, Іран та Китай. Та досі жодна з цих країн не отримала жодного екземпляру російського стратегічного бомбардувальника.
Чому Ту-22МЗ б’ють по багатоповерхівках і ТЦ
Якщо говорити про бойові завдання, для яких і створювався цей симбіоз літака Ту-22МЗ та ракети Х-22, то це перш за все удари по авіаносцях (американських, звісна річ) та авіаносних групах. Саме цим пояснюється конструктивна особливість ракет.
Справа в тому, що авіаносець — найбільший корабель у авіаносній групі. Тож система наведення ракети, яку запускають зі стратегічного бомбардувальника-ракетоносця, працює таким чином, що автоматично фіксує найбільший об’єкт і уражає саме його. У ситуації із атакою на ворожий флот це має спрацьовувати безвідмовно.
Та росіяни, як бачимо, вирішили використовувати цю зброю для атак на зовсім інші об’єкти — цивільну інфраструктуру. Тож системи Х-22 під час польоту фіксували найбільшу ціль в районі ураження. Саме тому під удар цих надзвукових ракет, які дуже важко, майже неможливо (було до останнього часу) збити, потрапляли саме великі, масивні будівлі.
Які об’єкти обстрілювали Ту-22МЗ
Так, Х-22 влучила 27 червня 2022 року в торговий центр у Кременчуці. 9 травня того ж року був знищений торговий центр у селі Фонтанка під Одесою. Через 11 днів Х-22 знищив будинок культури в місті Лозова на Харківщині.
14 січня 2023 року саме з літака Ту-22МЗ була запущена проти корабельна ракета Х-22, яка завдала найбільших одномоментних втрат Україні за час війни — тоді у багатоповерховому будинку в Дніпрі було повністю знищено два під’їзди, загинуло 46 мешканців будинку. І 19 квітня 2024 року у багатоповерхівку все у тому ж Дніпрі влучила саме Х-22.
Удари саме по Дніпру, скоріш за все, пояснюються тим, що в конфігурації нинішньої лінії фронту (тобто в нинішній максимально можливій підлітній відстані Ту-22МЗ) Х-22 добивають саме до цього великого українського міста. До речі, саме того ж дня, коли був знищений російський літак, Повітряні сили зуміли збити ще й дві протикорабельні ракети, запущені з борту бомбардувальника-ракетоносця. Таким чином, росіяни втратили відразу кілька дуже важливих одиниць озброєння.
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