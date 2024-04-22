Стратегічний бомбардувальник Ту-22МЗ, історія розробки, ціна

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Фото: росЗМІ

Повітряні сили ЗС України разом із військовою розвідкою 19 квітня здійснили справжній подвиг, знищивши один із найтаємничіших військових літаків Російської Федерації. Що відомо про стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, якою зброєю він обстрілював українські міста і як Силам оборони України вдалося його збити — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Унікальна атака України

19 квітня 2024 року увійде в історію російсько-української війни як день, коли Повітряні сили ЗС України разом із Головним управлінням розвідки Міноборони здійснили унікальну операцію. Внаслідок успішних координованих дій згаданих вище структур був підбитий надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3.

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Російське військове відомство, звісно ж, намагається робити хорошу міну за поганої гри — тому заявило про те, що літак таки впав, але винятково через технічну несправність. Та в ГУР та ПС ЗСУ розповіли про деталі операції, які знімають усі сумніви щодо "українського сліду" у цій успішній атаці.

За словами представників Головного управління розвідки, Ту-22М3 був збитий на відстані близько 300 кілометрів від української території. А засоби, які використали Сили оборони України, є ідентичні тим, завдяки яким у середині січня над Азовським морем був знищений літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, про який також писали Новини.LIVE.

Найбільш загадковий літак ВКС РФ

Російська армія регулярно використовує проти України, перш за все, проти тилових міст та цивільної інфраструктури, стратегічні бомбардувальники. Про бомбардувальники Ту-95МС, які б’ють по нашій території крилатими ракетами Х-101/Х-555, Новини.LIVE вже розповідали. Та не тільки цей вид стратегічної авіації використовується окупантами під час повномасштабної війни.

Іншим стратегічним бомбардувальником є саме Ту-22, точніше, його модифікація Ту-22МЗ — яка і потрапила під удар українських захисників. Це перша в історії російсько-української війни втрата такого повітряного судна. Річ у тім, що Ту-95МС запускає ракети з такої відстані (повітряний простір над Каспійським морем), де їх неможливо дістати українськими ракетами. А от Ту-22МЗ був змушений підлітати на таку відстань, яка виявилася для нього фатальною.

Цей надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець вважається одним із найзасекреченіших військових літаків Радянського Союзу. Причиною є те, що Ту-22МЗ може нести ядерну зброю — тобто входить до складу так званої "ядерної триади". Та певна інформація про знищений Силами оборони літак все ж була оприлюднена. Скажімо, ціна програми Ту-22, яка в цінах 1965 року становила 60,25 млн рублів. У перерахунку на нинішні ціни це буде близько 546 мільйонів доларів США.

Літак, який ніколи не вивозили з Росії

Базовий варіант цього ракетоносця, Ту-22, з’явився на світ ще в 50-х роках минулого століття, коли Радянський Союз готувався до можливої ядерної війни із Заходом (перш за все з США). А модифікація Ту-22МЗ, яку росіяни зараз час від часу використовують у своїх повітряних атаках, вироблялася з 1978-го по 1993 рік.

Таким чином, цей літак є спадщиною радянських часів і зараз не виробляється. Так само зараз і надзвукові крилаті протикорабельні ракети Х-22, які росіяни запускають з Ту-22МЗ. Тож кожна втрата цієї військової техніки є дуже серйозною для росіян — бо зробити новий літак вони уже не можуть.

Через це, а також через надзвичайну секретність і стратегічну важливість для можливого використання зброї масового ураження — бомбардувальник-ракетоносець Ту-22МЗ ніколи не експортувався за межі СРСР/Росії. Втім, варіанти із можливим продажем цих літаків час від часу розглядається. Серед потенційних покупців — Індія, Іран та Китай. Та досі жодна з цих країн не отримала жодного екземпляру російського стратегічного бомбардувальника.

Чому Ту-22МЗ б’ють по багатоповерхівках і ТЦ

Якщо говорити про бойові завдання, для яких і створювався цей симбіоз літака Ту-22МЗ та ракети Х-22, то це перш за все удари по авіаносцях (американських, звісна річ) та авіаносних групах. Саме цим пояснюється конструктивна особливість ракет.

Справа в тому, що авіаносець — найбільший корабель у авіаносній групі. Тож система наведення ракети, яку запускають зі стратегічного бомбардувальника-ракетоносця, працює таким чином, що автоматично фіксує найбільший об’єкт і уражає саме його. У ситуації із атакою на ворожий флот це має спрацьовувати безвідмовно.

Та росіяни, як бачимо, вирішили використовувати цю зброю для атак на зовсім інші об’єкти — цивільну інфраструктуру. Тож системи Х-22 під час польоту фіксували найбільшу ціль в районі ураження. Саме тому під удар цих надзвукових ракет, які дуже важко, майже неможливо (було до останнього часу) збити, потрапляли саме великі, масивні будівлі.

Які об’єкти обстрілювали Ту-22МЗ

Так, Х-22 влучила 27 червня 2022 року в торговий центр у Кременчуці. 9 травня того ж року був знищений торговий центр у селі Фонтанка під Одесою. Через 11 днів Х-22 знищив будинок культури в місті Лозова на Харківщині.

14 січня 2023 року саме з літака Ту-22МЗ була запущена проти корабельна ракета Х-22, яка завдала найбільших одномоментних втрат Україні за час війни — тоді у багатоповерховому будинку в Дніпрі було повністю знищено два під’їзди, загинуло 46 мешканців будинку. І 19 квітня 2024 року у багатоповерхівку все у тому ж Дніпрі влучила саме Х-22.

Удари саме по Дніпру, скоріш за все, пояснюються тим, що в конфігурації нинішньої лінії фронту (тобто в нинішній максимально можливій підлітній відстані Ту-22МЗ) Х-22 добивають саме до цього великого українського міста. До речі, саме того ж дня, коли був знищений російський літак, Повітряні сили зуміли збити ще й дві протикорабельні ракети, запущені з борту бомбардувальника-ракетоносця. Таким чином, росіяни втратили відразу кілька дуже важливих одиниць озброєння.