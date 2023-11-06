Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2023 arrow Туризм вне закона — пограничники похвастались "выловом" свыше 15 уклонистов arrow

Туризм вне закона — пограничники похвастались "выловом" свыше 15 уклонистов

6 ноября 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Туризм вне закона — пограничники похвастались "выловом" свыше 15 уклонистов
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Пограничники задержали уклонистов, планировавших незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это вчера, 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Читайте также:

Сколько уклонистов удалось задержать ГНСУ

Отмечается, что 4 ноября были пойманы десять нарушителей на границе с Европейским союзом. Позже утром, 5 ноября, удалось задержать еще шесть.

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно выехать из Украины
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно выехать из Украины
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

"Все задержанные — мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединены одним намерением — незаконно потратить в соседние Венгрию и Румынию", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что на уклонистов составили протоколы за административное правонарушение. Устанавливаются лица, относящиеся к происшествию.

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно выехать из Украины
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно выехать из Украины
Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

Напомним, что СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в трех областях. Более того среди фигурантов были двое работников ТЦК и глава ВЛК. Также стало известно, сколько стоили их "услуги".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня - 80x80

Шуляк назвала космические суммы, необходимые для восстановления Мариуполя, Бахмута, Ирпеня

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме