Туризм вне закона — пограничники похвастались "выловом" свыше 15 уклонистов
Пограничники задержали уклонистов, планировавших незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это вчера, 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сколько уклонистов удалось задержать ГНСУ
Отмечается, что 4 ноября были пойманы десять нарушителей на границе с Европейским союзом. Позже утром, 5 ноября, удалось задержать еще шесть.
"Все задержанные — мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединены одним намерением — незаконно потратить в соседние Венгрию и Румынию", — говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что на уклонистов составили протоколы за административное правонарушение. Устанавливаются лица, относящиеся к происшествию.
Напомним, что СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в трех областях. Более того среди фигурантов были двое работников ТЦК и глава ВЛК. Также стало известно, сколько стоили их "услуги".
Читайте Новини.LIVE!