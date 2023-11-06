Туризм вне закона — пограничники похвастались "выловом" свыше 15 уклонистов

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали уклонистов, планировавших незаконно пересечь границу на Закарпатье. Случилось это вчера, 5 ноября, мужчины намеревались попасть в Венгрию и Румынию.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Отмечается, что 4 ноября были пойманы десять нарушителей на границе с Европейским союзом. Позже утром, 5 ноября, удалось задержать еще шесть.

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

"Все задержанные — мужчины, выходцы из разных областей Украины, объединены одним намерением — незаконно потратить в соседние Венгрию и Румынию", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что на уклонистов составили протоколы за административное правонарушение. Устанавливаются лица, относящиеся к происшествию.

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

Пограничники задержали уклонистов, которые планировали незаконно уехать из Украины. Фото: ГПСУ

Напомним, что СБУ разоблачила новые схемы для уклонистов в трех областях. Более того среди фигурантов были двое работников ТЦК и глава ВЛК. Также стало известно, сколько стоили их "услуги".