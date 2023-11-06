Туризм поза законом — прикордонники похвалилися "виловом" понад 15 ухилянтів

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно перетнути кордон на Закарпатті. Сталося це вчора, 5 листопада, чоловіки мали намір потрапити до Угорщини та Румунії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Зазначається, що 4 листопада впіймали десятьох порушників на кордоні з Європейським союзом. Пізніше вранці, 5 листопада, вдалося затримати ще шість.

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

"Усі затримані — чоловіки, вихідці з різних областей України, обʼєднані одним наміром — незаконно потратити до сусідніх Угорщини та Румунії", — йдеться в повідомленні.

У ДПСУ додали, що на ухилянтів склали протоколи за адміністративне правопорушення. Встановлюються особи, які мають стосунок до події.

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

Прикордонники затримали ухилянтів, що планували незаконно виїхати з України. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що СБУ викрила нові схеми для ухилянтів у трьох областях. Щобільше серед фігурантів були двоє працівників ТЦК та очільниця ВЛК. Також стало відомо, скільки коштували їхні "послуги".