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В 20 раз больше ПЦУ — сколько церквей УПЦ МП до сих пор действует в Украине

3 мая 2024 10:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В 20 раз больше ПЦУ — сколько церквей УПЦ МП до сих пор действует в Украине
Митрополит ПЦУ Эпифаний. Фото: pomisna
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала полномасштабного вторжения только 685 церквей перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Больше всего таких, в частности, на Киевщине, Хмельнитчине и Винничине. Вместе с тем, на территории нашего государства продолжают действовать еще более 8 тысяч храмов, связанных со страной-агрессором.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Отмечается, что пик переходов от УПЦ (МП) состоялся в 2023 году — тогда в ПЦУ обратились 386 общин. С начала этого года эта цифра выросла всего на 96.

Больше всего учреждений изменили свое религиозное направление в Киевской области — 164, а также Хмельницкой и Винницкой — 155 и 75 соответственно.

Церкви ПЦУ в Украине
Статистика перехода церквей к ПЦУ. Фото: Опендатамедиа

 

В то же время, 8097 храмов, связанных со страной-агрессором, до сих пор продолжают функционировать на территории Украины. Больше таких религиозных учреждений на Донетчине — 683 общины, и на Днепропетровщине и Винницкой области — по 526 церквей.

Отмечается, что по закону от 2022 года церкви, связанные с РФ, должны отражать это в названии. Однако за все время только 22 учреждения указали это самостоятельно, еще 42 получили такую отметку в реестрах принудительно.

Переход церквей к ВТО
Статистика работающих церквей УПЦ (МП). Фото: Опендатамедиа

 

Напомним, на днях СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Запорожье.

Также ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции украинских военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

церковь
Украина
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УПЦ МП
война в Украине

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