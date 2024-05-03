В 20 раз больше ПЦУ — сколько церквей УПЦ МП до сих пор действует в Украине

Митрополит ПЦУ Эпифаний. Фото: pomisna

С начала полномасштабного вторжения только 685 церквей перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Больше всего таких, в частности, на Киевщине, Хмельнитчине и Винничине. Вместе с тем, на территории нашего государства продолжают действовать еще более 8 тысяч храмов, связанных со страной-агрессором.

Об этом сообщает Опендатабот.

Читайте также:

Сколько церквей перешли из УПЦ (МП) к ПЦУ

Отмечается, что пик переходов от УПЦ (МП) состоялся в 2023 году — тогда в ПЦУ обратились 386 общин. С начала этого года эта цифра выросла всего на 96.

Больше всего учреждений изменили свое религиозное направление в Киевской области — 164, а также Хмельницкой и Винницкой — 155 и 75 соответственно.

Статистика перехода церквей к ПЦУ. Фото: Опендатамедиа

В то же время, 8097 храмов, связанных со страной-агрессором, до сих пор продолжают функционировать на территории Украины. Больше таких религиозных учреждений на Донетчине — 683 общины, и на Днепропетровщине и Винницкой области — по 526 церквей.

Отмечается, что по закону от 2022 года церкви, связанные с РФ, должны отражать это в названии. Однако за все время только 22 учреждения указали это самостоятельно, еще 42 получили такую отметку в реестрах принудительно.

Статистика работающих церквей УПЦ (МП). Фото: Опендатамедиа

Напомним, на днях СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП в Запорожье.

Также ранее мы писали, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры, сдавшему оккупантам позиции украинских военных в Донецкой области. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.