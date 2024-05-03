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У 20 разів більше за ПЦУ — скільки церков УПЦ МП досі діє в Україні

3 травня 2024 10:39
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Козюк Тетяна
редактор
У 20 разів більше за ПЦУ — скільки церков УПЦ МП досі діє в Україні
Митрополит ПЦУ Епіфаній. Фото: pomisna
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку повномасштабного вторгнення лише 685 церков перейшли до Православної церкви України (ПЦУ). Найбільше таких, зокрема, на Київщині, Хмельниччині та Вінничині. Разом із тим на території нашої держави продовжують діяти ще понад 8 тисяч храмів, пов'язаних з країною-агресором. 

Про це повідомляє Опендатабот.

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Скільки церков перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ

Зазначається, що пік переходів від УПЦ (МП) відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ звернулися 386 громад. З початку поточного року ця цифра виросла всього на 96. 

 Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно.

Церкви ПЦУ в Україні
Статистика переходу церков до ПЦУ. Фото: Опендатамедіа

 

Водночас, 8 097 храмів, які пов'язані з країною-агресором, досі продовжують функціонувати на території України. Найбільше таких релігійних установ на Донеччині — 683 громади, та на Дніпропетровщині й Вінничині — по 526 церков.

Зазначається, що згідно із законом від 2022 року, церкви, які пов'язані з РФ, мають відображати це у назві. Однак, за весь час лише 22 установи вказали це самостійно, ще 42 — отримали таку позначку в реєстрах примусово.

Перехід церков до ПЦУ
Статистика діючих церков УПЦ (МП). Фото: Опендатамедіа

 

Нагадаємо, днями СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП у Запоріжжі.

Також раніше ми писали, що СБУ повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври, який здав окупантам позиції українських військових у Донецькій області. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

церква
Україна
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священики
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УПЦ МП
війна в Україні

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