В Бердянске раздаются взрывы в районе аэропорта
В оккупированном российскими войсками Бердянске сегодня, 30 июня, раздавались многочисленные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе аэропорта.
Об этом сообщил Telegram-канал Бердянской городской военной администрации.
Взрывы в Бердянске
В оккупированном российскими захватчиками городе Бердянск на побережье Азовского моря сегодня, 30 июня, раздавались взрывы.
Взрывов, по информации официальных украинских властей, было много, больше десяти.
По предварительным данным, взрывы и детонирование происходило в районе городского аэропорта.
Доказательства попадания и реакция оккупантов
В местных Telegram-каналах появились видеоподтверждения попаданий в Бердянске.
Над городом поднимается черный дым.
Оккупационная "администрация" Бердянска уверяет, что это всего лишь работа российской противовоздушной обороны.
Напомним, что 8 июня во временно оккупированном Бердянске также раздался взрыв. После этого произошел пожар. Жители Бердянска писали, что взрыв произошел в верхней части города, предварительно в районе хлебокомбината.