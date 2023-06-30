В Бердянске раздаются взрывы в районе аэропорта

В оккупированном россиянами Бердянске. Фото: соцсети

В оккупированном российскими войсками Бердянске сегодня, 30 июня, раздавались многочисленные взрывы. По предварительным данным, взрывы произошли в районе аэропорта.

Об этом сообщил Telegram-канал Бердянской городской военной администрации.

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Взрывы в Бердянске

В оккупированном российскими захватчиками городе Бердянск на побережье Азовского моря сегодня, 30 июня, раздавались взрывы.

Взрывов, по информации официальных украинских властей, было много, больше десяти.

По предварительным данным, взрывы и детонирование происходило в районе городского аэропорта.

В Бердянске раздались взрывы

Доказательства попадания и реакция оккупантов

В местных Telegram-каналах появились видеоподтверждения попаданий в Бердянске.

Над городом поднимается черный дым.

Оккупационная "администрация" Бердянска уверяет, что это всего лишь работа российской противовоздушной обороны.

Напомним, что 8 июня во временно оккупированном Бердянске также раздался взрыв. После этого произошел пожар. Жители Бердянска писали, что взрыв произошел в верхней части города, предварительно в районе хлебокомбината.