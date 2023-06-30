У Бердянську лунають вибухи в районі аеропорту

В окупованому росіянами Бердянську. Фото: соцмережі

У окупованому російськими військами Бердянську сьогодні, 30 червня, лунали численні вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися в районі аеропорту.

Про це повідомив Telegram-канал Бердянської міської військової адміністрації.

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Вибухи у Бердянську

У окупованому російськими загарбниками місті Бердянськ, що на узбережжі Азовського моря, сьогодні, 30 червня, лунали вибухи.

Вибухів, за інформацією офіційної української влади, було багато, більше десяти.

За попередніми даними, вибухало і детонувало в районі міського аеропорту.

У Бердянську пролунали вибухи

Докази влучань і реакція окупантів

У місцевих Telegram-каналах з’явилися відеодокази влучань у Бердянську.

Над містом піднімається чорний дим.

Окупаційна “адміністрація” Бердянська запевняє, що це всього лиш робота російської протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 8 червня у тимчасово окупованому Бердянську також пролунав вибух. Після цього сталася пожежа. Мешканці Бердянська писали, що вибух стався у верхній частині міста, попередньо в районі хлібокомбінату.