У Бердянську лунають вибухи в районі аеропорту
У окупованому російськими військами Бердянську сьогодні, 30 червня, лунали численні вибухи. За попередніми даними, вибухи сталися в районі аеропорту.
Про це повідомив Telegram-канал Бердянської міської військової адміністрації.
Вибухи у Бердянську
У окупованому російськими загарбниками місті Бердянськ, що на узбережжі Азовського моря, сьогодні, 30 червня, лунали вибухи.
Вибухів, за інформацією офіційної української влади, було багато, більше десяти.
За попередніми даними, вибухало і детонувало в районі міського аеропорту.
Докази влучань і реакція окупантів
У місцевих Telegram-каналах з’явилися відеодокази влучань у Бердянську.
Над містом піднімається чорний дим.
Окупаційна “адміністрація” Бердянська запевняє, що це всього лиш робота російської протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що 8 червня у тимчасово окупованому Бердянську також пролунав вибух. Після цього сталася пожежа. Мешканці Бердянська писали, що вибух стався у верхній частині міста, попередньо в районі хлібокомбінату.