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В Бердянске оккупанты планируют милитаризовать еще два захваченных украинских предприятия

25 марта 2024 06:30
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
В Бердянске оккупанты планируют милитаризовать еще два захваченных украинских предприятия
Завод АЗМОЛ в Бердянске. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Украинские предприятия АЗМОЛ и "Бердянские жатки" в Бердянске окончательно перешли в руки россиян. Есть высокая вероятность, что их милитаризуют для нужд России.

Об этом Новини.LIVE сообщил заместитель председателя Бердянского райсовета Виктор Дудукалов.

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Предприятия АЗМОЛ и "Бердянские жатки" принадлежали украинскому эксдепутату "Оппозиционной платформы — За жизнь" и гражданину России Александру Пономареву.

Заигрывание с Россией обернулось против экснардепа — его предприятия "отжали" окончательно.

"Бердянские предприятия АЗМОЛ и "Бердянские жатки" добавили в "Корпорацию развития Запорожской области". Они назначили руководителем этой организации товарища Пришвина из России, и соответственно он руководит этой корпорацией, и ему передали эти два предприятия для того, чтобы интегрировать в систему государственных заказов", — сообщил Виктор Дудукалов.

Также он добавил, что, вероятно, предприятия интегрируют в военное производство РФ.

"Похоже на попытку милитаризации захваченных предприятий под государственным началом России", — добавил заместитель председателя Бердянского райсовета.

Напомним, россияне после выборов планируют мобилизовать 300 тысяч украинцев из оккупации.

Также отметим, что в Новую Каховку прибыла ревизия из-за чрезвычайно малой явки на российские выборы.

Бердянск
ОПЗЖ
экономика
оккупация
предприятия

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