У Бердянську окупанти планують мілітаризувати ще два захоплені українські підприємства
Українські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки", що у Бердянську, остаточно перейшли в руки росіянам. Є висока ймовірність, що їх мілітаризують для потреб Росії.
Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.
Росія мілітаризує українські підприємства
Підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" належали українському ексдепутату "Опозиційної платформи — За життя" і громадянину Росії Олександру Пономарьову.
Загравання з Росією обернулось проти екснардепа — його підприємства "віджали" остаточно.
"Бердянські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" додали до "Корпорації розвитку Запорізької області". Вони призначили керівником цієї організації товариша Пришвіна з Росії, і відповідно він керує цією корпорацією, і йому передали ці два підприємства для того, щоб інтегрувати в систему державних замовлень", — повідомив Віктор Дудукалов.
Також він додав, що, ймовірно, підприємства інтегрують до військового виробництва РФ.
"Схоже на спробу мілітаризації захоплених підприємств під державним керівництвом Росії", — додав заступник голови Бердянської райради.
Нагадаємо, росіяни після виборів планують мобілізувати 300 тисяч українців з окупації.
Також зазначимо, що до Нової Каховки прибула ревізія через надзвичайно малу явку на російські вибори.
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