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У Бердянську окупанти планують мілітаризувати ще два захоплені українські підприємства

25 березня 2024 06:30
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
У Бердянську окупанти планують мілітаризувати ще два захоплені українські підприємства
Завод АЗМОЛ в Бердянську. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Українські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки", що у Бердянську, остаточно перейшли в руки росіянам. Є висока ймовірність, що їх мілітаризують для потреб Росії. 

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов. 

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Підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" належали українському ексдепутату "Опозиційної платформи — За життя" і громадянину Росії Олександру Пономарьову. 

Загравання з Росією обернулось проти екснардепа — його підприємства "віджали" остаточно. 

"Бердянські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" додали до "Корпорації розвитку Запорізької області". Вони призначили керівником цієї організації товариша Пришвіна з Росії, і відповідно він керує цією корпорацією, і йому передали ці два підприємства для того, щоб інтегрувати в систему державних замовлень", — повідомив Віктор Дудукалов. 

Також він додав, що, ймовірно, підприємства інтегрують до військового виробництва РФ.

"Схоже на спробу мілітаризації захоплених підприємств під державним керівництвом Росії", — додав заступник голови Бердянської райради. 

Нагадаємо, росіяни після виборів планують мобілізувати 300 тисяч українців з окупації.

Також зазначимо, що до Нової Каховки прибула ревізія через надзвичайно малу явку на російські вибори. 

Бердянськ
ОПЗЖ
економіка
окупація
підприємства

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