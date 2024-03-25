У Бердянську окупанти планують мілітаризувати ще два захоплені українські підприємства

Завод АЗМОЛ в Бердянську. Фото: google.com

Українські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки", що у Бердянську, остаточно перейшли в руки росіянам. Є висока ймовірність, що їх мілітаризують для потреб Росії.

Про це Новини.LIVE повідомив заступник голови Бердянської райради Віктор Дудукалов.

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Підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" належали українському ексдепутату "Опозиційної платформи — За життя" і громадянину Росії Олександру Пономарьову.

Загравання з Росією обернулось проти екснардепа — його підприємства "віджали" остаточно.

"Бердянські підприємства АЗМОЛ та "Бердянські жниварки" додали до "Корпорації розвитку Запорізької області". Вони призначили керівником цієї організації товариша Пришвіна з Росії, і відповідно він керує цією корпорацією, і йому передали ці два підприємства для того, щоб інтегрувати в систему державних замовлень", — повідомив Віктор Дудукалов.

Також він додав, що, ймовірно, підприємства інтегрують до військового виробництва РФ.

"Схоже на спробу мілітаризації захоплених підприємств під державним керівництвом Росії", — додав заступник голови Бердянської райради.

Нагадаємо, росіяни після виборів планують мобілізувати 300 тисяч українців з окупації.

Також зазначимо, що до Нової Каховки прибула ревізія через надзвичайно малу явку на російські вибори.