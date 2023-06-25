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В Бердянске оккупанты заявили о ликвидации "проукраинских террористов"

25 июня 2023 03:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Бердянске оккупанты заявили о ликвидации "проукраинских террористов"
Российские оккупанты. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Запорожской области оккупационные власти объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них — подросток по имени Тигран Оганесян.

Об этом гауляйтер Запорожской области Владимир Рогов сообщает в Telegram.

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По словам Владимира Рогова, это произошло 24 июня около 19:00. Два человека "открыли огонь из автоматов" на городской набережной.

"Приблизительно в 19 часов, когда население отдыхало с семьями на городской набережной, двое боевиков открыли огонь из автоматов. В результате слаженных и оперативных действий правоохранительных органов террористы были блокированы и уничтожены", — написал Владимир Рогов.

Также в местных Telegram-каналах распространяется видео, на котором изображен Тигран. Он держит в руках автомат и говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине".

На видео также слышен голос и второго парня: "Героям слава".

Кто такой Тигран Оганесян

Известно, что в сентябре прошлого года оккупанты похитили Тиграна и его друга Никиту Ханганова. Обоих обвинили в терроризме.

По данным "Медийной инициативы по правам человека", их допрашивали, избивали и пытали электрическим током.

В июне 2023 года Евродепартамент потребовал от властей РФ отпустить ребят.

Напомним, украинская разведка получила информацию о том, что российские оккупанты готовят возможный теракт на захваченной ЗАЭС. Поэтому в Запорожской области проведут обучение с целью налаживания алгоритма действий при чрезвычайной ситуации.

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