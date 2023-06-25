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У Бердянську окупанти заявили про ліквідацію "проукраїнських терористів"

25 червня 2023 03:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Бердянську окупанти заявили про ліквідацію "проукраїнських терористів"
Російські окупанти. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Запорізькій області окупаційна влада оголосила про "ліквідацію двох терористів" в Бердянську. Один з них — підліток на ім'я Тигран Оганесян.

Про це гауляйтер Запорізької області Володимир Рогов повідомляє у Telegram.

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За словами Володимира Рогова, це сталося 24 червня приблизно о 19:00.  Двоє осіб "відкрили вогонь з автоматів" на міській набережній.

"Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Унаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористів було блоковано та знищено", — написав Володимир Рогов.

Також в місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна. Він тримає в руках автомат і каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: "Героям слава".

Хто такий Тигран Оганесян

Відомо, що у вересні минулого року окупанти викрали Тиграна та його друга Микиту Ханганова. Обох звинуватили у тероризмі.

За даними "Медійної ініціативи за права людини", їх допитували, били та катували електричним струмом.

В червні 2023 року Євродепартамент вимагав від влади РФ відпустити хлопців.

Нагадаємо, українська розвідка отримала інформацію про те, що російські окупанти готують можливий теракт на захопленій ЗАЕС. Через це у Запорізькій області проведуть навчання з метою налагодження алгоритму дій при надзвичайній ситуації.

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