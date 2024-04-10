В марте от атак РФ пострадало вдвое больше детей, чем в феврале — отчет ООН

Мальчик складывает конструктор. Фото: freepik.com

В результате российских обстрелов Украины в марте 2024 года погибли или получили ранения по меньшей мере 604 гражданских лица, что на 20% больше, чем в феврале. К тому же, по сравнению с последним месяцем зимы в марте также возросло количество пострадавших от войны детей — до 57.

Об этом свидетельствует отчет миссии ООН по правам человека в Украине.

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"Рост числа жертв среди гражданского населения в марте произошел преимущественно из-за атак российских вооруженных сил с применением ракет и боеприпасов по всей территории Украины, а также увеличения количества воздушных бомбардировок вблизи линии столкновения. По меньшей мере 57 детей были убиты или ранены в марте, что вдвое больше, чем в феврале. Эти жертвы стали следствием, в частности, увеличения использования управляемых и неуправляемых авиабомб", — отметили исследователи.

По данным ООН, за два года полномасштабной российской агрессии погибли 10 810 человек, еще 20 556 пострадали. Однако в организации считают, что на самом деле это количество намного больше.

"В марте 2024 года масштабные скоординированные атаки на объекты критической инфраструктуры разрушили или повредили по меньшей мере 20 энергетических объектов по всей стране, временно нарушив доступ к электроэнергии для миллионов людей в крупных городах и сельской местности. В некоторых районах также было нарушено водоснабжение", — добавили эксперты.

Напомним, что в ООН назвали количество украинцев, покинувших дома в результате вторжения России. Также организация провела опрос, сколько украинских беженцев намерены вернуться домой.