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У березні від атак РФ постраждало вдвічі більше дітей, ніж у лютому — звіт ООН

10 квітня 2024 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У березні від атак РФ постраждало вдвічі більше дітей, ніж у лютому — звіт ООН
Хлопчик складає конструктор. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок російських обстрілів України в березні 2024 року загинули чи отримали поранення щонайменше 604 цивільні особи, що на 20% більше, ніж у лютому. До того ж порівняно з останнім місяцем зими в березні також зросла кількість постраждалих від війни дітей до 57.

Про це свідчить звіт місії ООН з прав людини в Україні.

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"Зростання кількості жертв серед цивільного населення в березні відбулося переважно через атаки російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів по всій території України, а також збільшення кількості повітряних бомбардувань поблизу лінії зіткнення. Щонайменше 57 дітей були вбиті або поранені в березні, що вдвічі більше, ніж у лютому. Ці жертви стали наслідком, зокрема, збільшення використання керованих і некерованих авіабомб", — зазначили дослідники.

За даними ООН, за два роки повномасштабної російської агресії загинули 10 810 людей, ще 20 556 постраждали. Однак в організації вважають, що ця кількість є набагато більшою.

"У березні 2024 року масштабні скоординовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури зруйнували або пошкодили щонайменше 20 енергетичних об'єктів по всій країні, тимчасово порушивши доступ до електроенергії для мільйонів людей у великих містах і сільській місцевості. У деяких районах також було порушено водопостачання", — додали експерти.

Нагадаємо, що в ООН назвали кількість українців, які покинули домівки внаслідок вторгнення Росії. Також організація провела опитування, скільки українських біженців мають намір повернутися додому

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