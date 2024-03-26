В Бериславе на Херсонщине были слышны взрывы — город атаковали с беспилотников

Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Прокудин

Российские войска во вторник, 26 марта, атаковали Берислав Херсонской области. Населенный пункт был обстрелян с помощью беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Российская армия продолжает атаковать Берислав с беспилотников", — говорится в сообщении.

Во время сброса врагом взрывного предмета с дрона был ранен 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение ног.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

Скриншот поста ОВА

Напомним, 26 марта в Харькове раздавались взрывы. Враг гражданской инфраструктуры города в Шевченковском районе.

Также мы писали, что в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю возле нежилого здания.