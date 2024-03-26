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В Бериславе на Херсонщине были слышны взрывы — город атаковали с беспилотников

26 марта 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Бериславе на Херсонщине были слышны взрывы — город атаковали с беспилотников
Последствия обстрелов. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Прокудин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска во вторник, 26 марта, атаковали Берислав Херсонской области. Населенный пункт был обстрелян с помощью беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.

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"Российская армия продолжает атаковать Берислав с беспилотников", — говорится в сообщении.

Во время сброса врагом взрывного предмета с дрона был ранен 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение ног.

Известно, что пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

ОВА об обстреле Берислава 26 марта
Скриншот поста ОВА

Напомним, 26 марта в Харькове раздавались взрывы. Враг гражданской инфраструктуры города в Шевченковском районе.

Также мы писали, что в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю возле нежилого здания.

Херсонская область
оккупанты
дроны
война в Украине
атака

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