В Бериславе на Херсонщине были слышны взрывы — город атаковали с беспилотников
Российские войска во вторник, 26 марта, атаковали Берислав Херсонской области. Населенный пункт был обстрелян с помощью беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА в Telegram.
Обстрелы Берислава 26 марта
"Российская армия продолжает атаковать Берислав с беспилотников", — говорится в сообщении.
Во время сброса врагом взрывного предмета с дрона был ранен 50-летний мужчина. Он получил взрывную травму и ранение ног.
Известно, что пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.
Напомним, 26 марта в Харькове раздавались взрывы. Враг гражданской инфраструктуры города в Шевченковском районе.
Также мы писали, что в Харькове в результате ночной атаки беспилотников произошло попадание. Один из ударных дронов попал в землю возле нежилого здания.
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