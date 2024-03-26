У Бериславі на Херсонщині було чутно вибухи — місто атакували з безпілотників
Російські війська у вівторок, 26 березня, атакували Берислав Херсонської області. Населений пункт обстріляли за допомогою безпілотників.
Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.
Обстріли Берислава 26 березня
"Російська армія продовжує атакувати Берислав з безпілотників", — йдеться у повідомленні.
Під час скидання ворогом вибухового предмета з дрона було поранено 50-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та поранення ніг.
Відомо, що постраждалого доставили до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.
Нагадаємо, 26 березня у Харкові лунали вибухи. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста у Шевченківському районі.
Також ми писали, що у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.
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