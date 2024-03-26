У Бериславі на Херсонщині було чутно вибухи — місто атакували з безпілотників

Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Прокудін

Російські війська у вівторок, 26 березня, атакували Берислав Херсонської області. Населений пункт обстріляли за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"Російська армія продовжує атакувати Берислав з безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Під час скидання ворогом вибухового предмета з дрона було поранено 50-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та поранення ніг.

Відомо, що постраждалого доставили до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 26 березня у Харкові лунали вибухи. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста у Шевченківському районі.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі.