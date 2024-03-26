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У Бериславі на Херсонщині було чутно вибухи — місто атакували з безпілотників

26 березня 2024 14:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бериславі на Херсонщині було чутно вибухи — місто атакували з безпілотників
Наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: Telegram/Олександр Прокудін
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські війська у вівторок, 26 березня, атакували Берислав Херсонської області. Населений пункт обстріляли за допомогою безпілотників.

Про це повідомила пресслужба ОВА у Telegram.

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"Російська армія продовжує атакувати Берислав з безпілотників", — йдеться у повідомленні.

Під час скидання ворогом вибухового предмета з дрона було поранено 50-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму та поранення ніг.

Відомо, що постраждалого доставили до лікарні, медики надають йому необхідну допомогу.

ОВА про обстріл Берислава 26 березня
Скриншот допису ОВА

Нагадаємо, 26 березня у Харкові лунали вибухи. Ворог атакував цивільну інфраструктуру міста у Шевченківському районі.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок нічної атаки безпілотників сталося влучання. Один з ударних дронів поцілив у землю біля нежитлової будівлі. 

Херсонська область
окупанти
дрони
війна в Україні
атака

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