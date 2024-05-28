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В Бериславе на Херсонщине раздавались взрывы — в результате российских обстрелов есть погибший

28 мая 2024 23:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российский обстрел Берислава 28 мая
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Херсонская прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики во вторник, 28 мая, обстреляли Берислав Херсонской области. В результате атаки местный житель погиб от полученных травм.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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"Российская армия убила жителя села Гавриловка Бериславского района", — говорится в сообщении.

Прокудин уточнил, что вечером оккупанты обстреляли Берислав. В результате 51-летний мужчина получил тяжелые травмы и погиб.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Также мы писали, что в Донецкой области СБУ задержала очередного российского информатора. Женщина сдавала позиции украинских войск, ожидала полной оккупации региона и призывала убивать украинских военнопленных.

обстрелы
Херсонская область
оккупанты
война в Украине
атака

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