Российский обстрел Берислава 28 мая

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Херсонская прокуратура

Российские захватчики во вторник, 28 мая, обстреляли Берислав Херсонской области. В результате атаки местный житель погиб от полученных травм.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Атака на Берислав 28 мая

"Российская армия убила жителя села Гавриловка Бериславского района", — говорится в сообщении.

Прокудин уточнил, что вечером оккупанты обстреляли Берислав. В результате 51-летний мужчина получил тяжелые травмы и погиб.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, в Харькове возросло число погибших в результате российских обстрелов "Эпицентра" 25 мая. В настоящее время количество жертв — 18 человек.

Также мы писали, что в Донецкой области СБУ задержала очередного российского информатора. Женщина сдавала позиции украинских войск, ожидала полной оккупации региона и призывала убивать украинских военнопленных.