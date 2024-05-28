Російський обстріл Берислава 28 травня

У Бериславі на Херсонщині лунали вибухи — внаслідок російського обстрілу є загиблий
Російські загарбники у вівторок, 28 травня, обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець загинув від отриманих травм.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Атака на Берислав 28 травня
"Російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району", — йдеться у дописі.
Прокудін уточнив, що увечері окупанти обстріляли Берислав. Внаслідок цього 51-річний чоловік отримав тяжкі травми та загинув.
Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.
Також ми писали, що на Донеччині СБУ затримала чергову російську інформаторку. Жінка здавала позиції українських військ, очікувала на повну окупацію регіону та закликала вбивати українських військовополонених.
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