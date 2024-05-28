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У Бериславі на Херсонщині лунали вибухи — внаслідок російського обстрілу є загиблий

28 травня 2024 23:29
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російський обстріл Берислава 28 травня
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Херсонська прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у вівторок, 28 травня, обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець загинув від отриманих травм.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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Атака на Берислав 28 травня

"Російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району", — йдеться у дописі.

Прокудін уточнив, що увечері окупанти обстріляли Берислав. Внаслідок цього 51-річний чоловік отримав тяжкі травми та загинув.

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Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб. 

Також ми писали, що на Донеччині СБУ затримала чергову російську інформаторку. Жінка здавала позиції українських військ, очікувала на повну окупацію регіону та закликала вбивати українських військовополонених. 

обстріли
Херсонська область
окупанти
війна в Україні
атака

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