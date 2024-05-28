Російський обстріл Берислава 28 травня

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Херсонська прокуратура

Російські загарбники у вівторок, 28 травня, обстріляли Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місцевий мешканець загинув від отриманих травм.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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"Російська армія вбила жителя села Гаврилівка Бериславського району", — йдеться у дописі.

Прокудін уточнив, що увечері окупанти обстріляли Берислав. Внаслідок цього 51-річний чоловік отримав тяжкі травми та загинув.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу "Епіцентру" 25 травня. Наразі кількість жертв — 18 осіб.

Також ми писали, що на Донеччині СБУ затримала чергову російську інформаторку. Жінка здавала позиції українських військ, очікувала на повну окупацію регіону та закликала вбивати українських військовополонених.