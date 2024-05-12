В Белгороде снова взрывы — поврежден жилой дом
В российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, снова раздавались взрывы. Местные сообщают о повреждении жилого дома.
Об этом пишут российские СМИ.
Взрывы в Белгороде 12 мая
В 19.55 в Белгороде объявили ракетную опасность. Уже через несколько минут в соцсетях начали писать о звуках взрывов в результате работы ПВО. Однако в российском городе в очередной раз был поврежден объект во время атаки.
По предварительной информации, был поврежден фасад многоэтажного жилого дома на бульваре Юности.
В то же время на улице Конева обломки попали в остановку общественного транспорта.
А на улице Щорса снаряд "прилетел" в проезжую часть.
Также местные жители сообщили о частичном отключении электроэнергии и водоснабжения.
Кроме того, во время атаки был поврежден многоквартирный дом по проспекту Ватутина.
А момент прилета на улице Шаландина был зафиксирован на камеру внешнего наблюдения.
Напомним, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем при разборе завалов упала крыша дома.
В Минобороны России заявили, что здание обрушилось в результате работы российской противовоздушной обороны во время отражения ракетной атаки.
Также глава ЦПИ Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Россия могла взорвать дом в Белгороде для провокации.
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