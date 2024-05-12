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В Белгороде снова взрывы — поврежден жилой дом

12 мая 2024 21:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Белгороде снова взрывы — поврежден жилой дом
Поврежденный дом. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В российском Белгороде вечером в воскресенье, 12 мая, снова раздавались взрывы. Местные сообщают о повреждении жилого дома.

Об этом пишут российские СМИ.

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Взрывы в Белгороде 12 мая

В 19.55 в Белгороде объявили ракетную опасность. Уже через несколько минут в соцсетях начали писать о звуках взрывов в результате работы ПВО. Однако в российском городе в очередной раз был поврежден объект во время атаки.

По предварительной информации, был поврежден фасад многоэтажного жилого дома на бульваре Юности.

Обстрел Белгорода 12 мая
Последствия атаки. Фото: росСМИ

 

В то же время на улице Конева обломки попали в остановку общественного транспорта.

прилет в Белгороде 12 мая
Последствия атаки. Фото: росСМИ

А на улице Щорса снаряд "прилетел" в проезжую часть.

ракетная атака Белгорода 12 мая
Последствия атаки. Фото: росСМИ

Также местные жители сообщили о частичном отключении электроэнергии и водоснабжения.

Кроме того, во время атаки был поврежден многоквартирный дом по проспекту Ватутина.

хлопок в Белгороде 12 мая
Последствия атаки. Фото: росСМИ

А момент прилета на улице Шаландина был зафиксирован на камеру внешнего наблюдения.

Напомним, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем при разборе завалов упала крыша дома.

В Минобороны России заявили, что здание обрушилось в результате работы российской противовоздушной обороны во время отражения ракетной атаки.

Также глава ЦПИ Совета национальной безопасности и обороны Украины лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Россия могла взорвать дом в Белгороде для провокации.

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ПВО
война в Украине
Бєлгород

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