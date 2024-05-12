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У Бєлгороді знову вибухи — пошкоджено житловий будинок

12 травня 2024 21:06
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Бєлгороді знову вибухи — пошкоджено житловий будинок
Пошкоджений будинок. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У російському Бєлгороді увечері в неділю, 12 травня, знову лунали вибухи. Місцеві повідомляють про пошкодження житлового будинку.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вибухи в Бєлгороді 12 травня

О 19:55 у Бєлгороді оголосили ракетну небезпеку. Вже за кілька хвилин у соцмережах почали писати про звуки вибухів внаслідок роботи ППО. Однак в російському місті вчергове було пошкоджено об'єкт під час атаки.

За попередньою інформацією, було пошкоджено фасад багатоповерхового житлового будинку на бульварі Юності.

Обстріл Бєлгорода 12 травня
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

 

Водночас на вулиці Конєва уламки влучили в зупинку громадського транспорту. 

приліт в Бєлгороді 12 травня
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

А на вулиці Щорса снаряд "прилетів" в проїжджу частину.

ракетна атака Бєлгорода 12 травня
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

Також місцеві мешканці повідомили про часткове відключення електроенергії та водопостачання.

Крім того, під час атаки був пошкоджений багатоквартирний будинок на проспекті Ватутіна.

бавовна у Бєлгороді 12 травня
Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

А момент "прильоту" на вулиці Шаландіна був зафіксований на камеру зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, вдень у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

У Міноборони Росії заявили, що будинок обвалився внаслідок роботи російської протиповітряної оборони під час відбиття ракетної атаки.

Також голова ЦПД Ради національної безпеки і оборони України лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Росія могла підірвати будинок в Бєлгороді для провокації.

вибух
обстріли
ППО
війна в Україні
Бєлгород

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