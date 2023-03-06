В Белгородской области очередной хлопок — оккупанты жалуются, что поврежден магазин

Последствия обстрелов

В Белгородской области в селе Муром очередной "хлопок". Захватчики жалуются, что обстрелом поврежден единственный магазин на селе.

Фото с места происшествия опубликовал местный губернатор Вячеслав Гладков.

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Россияне уже традиционно обвинили в обстреле Вооруженные силы Украины. Так, по данным губернатора Белгородской области, под огонь попало село Муром и больше всего чиновника поразило то, что якобы "украинские военные" обстреляли единственный магазин в поселке.

"Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин. Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары", — написал он.

Также повреждены три частных домовладения: выбиты окна, иссечены фасады и заборы. Кроме того, зафиксированы повреждения на линии газоснабжения. Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Напомним, ранее мы писали, что в Тульской и Брянской областях россии раздавались взрывы. Россияне обвинили в этом ВСУ и заявили, что некоторые снаряды упали на гражданские объекты.