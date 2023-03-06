У Бєлгородській області чергова бавовна — окупанти жаліються, що пошкоджено магазин

У Бєлгородські області "бавовна": пошкоджено єдиний магазин на все село й не тільки
У Бєлгородській області в селі Муром чергова "бавовна". Загарбники жаліються, що обстрілом пошкоджено єдиний магазин на селі.
Фото з місця події опублікував місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.
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Росіяни вже традиційно звинуватили в обстрілі Збройні сили України. Так, за даними губернатора Бєлгородської області під вогонь потрапило село Муром та найбільше чиновника вразило те, що нібито "українські військові" обстріляли єдиний магазин у селищі.
"Осколками снарядів зрешечено єдиний у селі продуктовий магазин. Дав доручення голові округу Володимиру Жданову із завтрашнього дня запустити в роботу автолавку, щоб мешканці могли придбати усі необхідні товари", — написав він.
Також пошкоджено три приватні домоволодіння: вибиті вікна, посічені фасади та паркани. Окрім того, зафіксовано пошкодження на лінії газопостачання. Аварійні та оперативні служби виїхали на місце для усунення наслідків.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Тульській та Брянській областях росії лунали вибухи. Росіяни звинуватили у цьому ЗСУ та заявили, що деякі снаряди впали на цивільні об'єкти.