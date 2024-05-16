Когда США отправит Украине военную помощь

Вход в Белый дом. Фото иллюстративное: REUTERS/Jonathan Ernst

В США внимательно следят за ситуацией на Харьковском направлении. А также обещают отправить в Украину новую партию военной помощи.

Об этом в среду, 15 мая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон продолжит поддерживать оборонные возможности Украины. Тем более сейчас, на фоне наступления России. В США говорят, что следят за боевыми действиями в Харьковской области и готовят для отправки в Украину новую партию оружия и военной техники. Какую технику получат бойцы ВСУ — в Белом доме не уточняют.

"Мы сосредоточены на поддержке обороны Украины", — подчеркнула Карин Жан-Пьер.

В США ожидают, что армия России усилит свои атаки. В Кремле хотят создать неглубокую "буферную зону" вдоль границы с Украиной. Чтобы этого не случилось, Вашингтон тесно сотрудничает с Киевом.

Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность по поводу того, что россияне пытаются атаковать и продвигаться по территории Украины в последние дни.

Напомним, США рассматривают возможность передать Украине еще одну батарею для ЗРК Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону.