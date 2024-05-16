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У Білому домі заявили, чого домагається Росія

16 травня 2024 05:20
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Коли США відправить Україні військову допомогу
Вхід до Білого дому. Фото ілюстративне: REUTERS/Jonathan Ernst
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У США уважно слідкують за ситуацією на Харківському напрямку. А також обіцяють відправити в Україну нову партію військової допомоги.

Про це у середу, 15 травня, повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр

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Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон продовжить підтримувати оборонні можливості України. Тим паче зараз — на тлі наступу Росії на фронті. У США кажуть, що слідкують за бойовими діями у Харківській області і готують для відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Яку саме техніку отримають бійці ЗСУ — в Білому домі не уточнюють. 

"Ми зосереджені на підтримці оборони України", — підкреслила Карін Жан-П'єр.

У США очікують, що армія Росії посилить свої атаки. У Кремлі хочуть створити неглибоку "буферну зону" вздовж кордону з Україною. Щоб цього не сталося, Вашингтон тісно співпрацює з Києвом. 

Раніше у Пентагоні висловили занепокоєння з приводу того, що росіяни намагаються атакувати та просуватися територією України останніми днями. 

Нагадаємо, США розглядають можливість передати Україні ще одну батарею для ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону. 

США
війна
військова допомога
Україна
Харківська область
Білий дім
Вашингтон (WTA)
наступ

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