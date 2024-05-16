Коли США відправить Україні військову допомогу

Вхід до Білого дому. Фото ілюстративне: REUTERS/Jonathan Ernst

У США уважно слідкують за ситуацією на Харківському напрямку. А також обіцяють відправити в Україну нову партію військової допомоги.

Про це у середу, 15 травня, повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Карін Жан-П'єр заявила, що Вашингтон продовжить підтримувати оборонні можливості України. Тим паче зараз — на тлі наступу Росії на фронті. У США кажуть, що слідкують за бойовими діями у Харківській області і готують для відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Яку саме техніку отримають бійці ЗСУ — в Білому домі не уточнюють.

"Ми зосереджені на підтримці оборони України", — підкреслила Карін Жан-П'єр.

У США очікують, що армія Росії посилить свої атаки. У Кремлі хочуть створити неглибоку "буферну зону" вздовж кордону з Україною. Щоб цього не сталося, Вашингтон тісно співпрацює з Києвом.

Раніше у Пентагоні висловили занепокоєння з приводу того, що росіяни намагаються атакувати та просуватися територією України останніми днями.

Нагадаємо, США розглядають можливість передати Україні ще одну батарею для ЗРК Patriot, щоб посилити протиповітряну оборону.