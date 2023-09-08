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В Беларуси демонтируют лагеря "вагнеровцев"

8 сентября 2023 14:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Беларуси демонтируют лагеря "вагнеровцев"
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Под Осиповичами в Беларуси продолжается активный демонтаж палаток "вагнеровцев", который начался еще 28 июля. В настоящее время разобрано уже 55%, а это 160 единиц.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Мониторинговая группа сообщила, что в начале демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз. нужд), а на данный момент разобрано уже более 160 единиц, то есть 55%.

"С момента последних спутниковых снимков за 23 августа, демонтировали еще более 60 единиц — самый активный период демонтажа пришелся на конец августа", — говорится в сообщении.

С начала демонтажа и по сей день лагерь ЧВК "Вагнер" насчитывает около 130 палаток — то есть 45% от первоначального количества, в то время, когда в июне, заявлялось, что наемников в Беларуси будет восемь, а то и десять тысяч.

"Логический вывод — в лагере под Осиповичами демонтируют "лишние" палатки, которые оказались ненужными, потому что сначала приехало меньше наемников, чем ожидалось. Кроме того, часть наемников вполне могут переселить в казармы, расположенные в д. Мета и других локациях в районе Осиповичей", — считают эксперты.

Напомним, в конце августа командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в сентябре в Беларуси возможно увеличение войск РФ под предлогом учений.

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