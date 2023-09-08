У Білорусі демонтують табори "вагнерівців"

Бійці ПВК "Вагнер". Фото: REUTERS

Під Осиповичами, що в Білорусі, продовжується активний демонтаж наметів "вагнерівців", який розпочався ще 28 липня. На цей час розібрано вже 55%, а це 160 одиниць.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Моніторингова група повідомила, що на початку демонтажу табір налічував близько 292 наметів (включаючи для госп. потреб), а на даний момент розібрано вже понад 160 одиниць, тобто 55%.

"З моменту останніх супутникових знімків за 23 серпня, демонтували ще понад 60 одиниць — найактивніший період демонтажу припав на кінець серпня", — йдеться у повідомленні.

З початку демонтажу і до сьогодні табір ПВК "Вагнер" налічує близько 130 наметів — тобто 45% від початкової кількості, в той час, коли у червні, заявлялося, що найманців у Білорусі буде вісім, а то й десять тисяч.

"Логічний висновок — у таборі під Осиповичами демонтують "зайві" намети, які виявилися непотрібними, бо спочатку приїхало менше найманців, ніж очікувалося. Крім того, частину найманців цілком можуть переселити до казарм, які розташовані в д. Мета та інших локаціях у районі Осиповичів", — вважають експерти.

Нагадаємо, наприкінці серпня командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що у вересні в Білорусі можливе збільшення військ РФ під приводом навчань.