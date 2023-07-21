В Беларуси могут открыть еще одну базу ЧВК "Вагнер", — ISW

Лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Иллюстративное фото: РосСМИ

Россия продолжает использовать оккупированную Беларусь в своих целях. Так, ЧВК "Вагнер" может открыть еще одну базу в Беларуси, на границе с Украиной.

Об этом сообщает ISW.

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В Гомельской области, недалеко от международной границы Беларуси с Украиной, могут открыть еще одну базу ЧВК "Вагнер". Так, 19 июля сотрудники ЧВК обследовали территории вблизи Дятлика Нарулянского района Гомельской области, примерно в 2 км от государственного рубежа.

А уже на следующий день украинский центр сопротивления сообщил, что возле Нарулянского района Беларуси началось строительство. Однако в ISW сообщили, что нет визуального подтверждения строительства еще одной базы вагнеровцев в этой зоне.

Реальные потери вагнеровцев в боях против ВСУ

В то же время ISW отметила, что количество потерь ЧВК "Вагнер" в Украине достигает 80 процентов, а погибших — 28 процентов. Так источник, связанный с наемниками, процитировал старшего командира с позывным "Маркс", который сообщил, что 78 000 бойцов "Вагнера" воевали в Украине (49 000 из которых были осуждены).

К тому же "Маркс" заявил, что 22 тыс вагнеровцев погибли и 40 тыс. получили ранения в бою во время взятия Бахмута 20 мая.

"Однако если эти цифры правдивы, то указывают лишь на то, что группа Вагнера, вероятно, была неэффективна в боях после боев в Бахмуте", — информирует ISW.

Как сообщается, "Маркс" заявил, что 25 тыс. вагнеровцев сейчас живы, 10 тыс. из них находятся в Беларуси, а остальные отдыхают, вероятно в РФ.

Напомним, в Москве отреагировали на укрепление Польшей своей границы с Беларусью, назвав это "агрессивным поведением".