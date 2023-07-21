У Білорусі можуть відкрити ще одну базу ПВК "Вагнер", — ISW

Табір ПВК "Вагнер" у Білорусі. Ілюстративне фото: РосЗМІ

Росія продовжує використовувати окуповану Білорусь у своїх цілях. Так, ПВК "Вагнер" може відкрити ще одну базу в Білорусі, на кордоні з Україною.

Про це повідомляє ISW.

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В Гомельській області, поблизу міжнародного кордону Білорусі з Україною, можуть відкрити ще одну базу ПВК "Вагнера". Так, 19 липня співробітники ПВК обстежували території поблизу Дятлика Нарулянського району Гомельської області, приблизно за 2 км від державного рубежу.

А вже наступного дня Український центр опору повідомив, що біля Нарулянського району Білорусі почалося будівництво. Однак у ISW повідомили, що не мають візуального підтвердження будівництва ще однієї бази вагнерівців у цій зоні.

Реальні втрати вагнерівців у боях проти ЗСУ

Водночас ISW зазначила, що кількість втрат ПВК "Вагнер" в Україні сягає 80 відсотків, а загиблих — 28 відсотків. Так, джерело, пов’язане з найманцями, процитувало старшого командира з позивним "Маркс", який повідомив, що 78 000 бійців "Вагнера" воювали в Україні (49 000 з яких були засудженими).

До того ж "Маркс" заявив, що 22 тис вагнерівці загинули і 40 тис. отримали поранення в бою під час взяття Бахмута.

"Однак у разі якщо ці цифри правдиві, то вказують лише на те, що група Вагнера, ймовірно, була неефективною в боях після боїв у Бахмуті", — інформує ISW.

Як повідомляється, "Маркс" заявив, що 25 тис. вагнерівців зараз живі, 10 тис. з них перебувають у Білорусі, а решта — відпочивають, ймовірно в РФ.

Нагадаємо, у Москві відреагували на зміцнення Польщею свого кордону з Білоруссю, назвавши це "агресивною поведінкою".