В Брянской области рф готовят школы для размещения военных

Власти области дали указание подготовить по меньшей мере шесть школ

В соседней с Украиной областью рф дали указание подготовить школы для размещения военных. Администрация Брянского района объясняет это подготовкой на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает российское издание "Важные истории" со ссылкой на аудиозапись, на которой начальник управления образования района Алла Азаркина просит об этом директоров.

Что известно

Как пишет издание, Азаркина призвала директоров школ подготовить их для размещения российских военных. Кроме того, чиновница попросила не задавать "лишних вопросов" и быть готовыми показать школы.

"МЧС приедет, посмотрит с целью, в случае чрезвычайной ситуации, размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательное учреждение, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок нам, и мы будем вас тоже информировать", — сказала начальница управления образования.

Кроме того, издание обратило внимание, что школы, которые должны быть готовы к размещению военных, работают в очном режиме. И неизвестно, как будут учиться дети, если туда прибудут российские военные.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Брянской области начали раздавать повестки на случай военного положения.

Напомним, ранее в британской разведке сообщали, сколько на самом деле военных потеряла рф во время удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке возле Донецка.

В сообщении говорится, что после удара минобороны рф публично признала, что россия понесла потери, заявив, что 89 человек погибли, на самом же деле эта цифра составляет более 300 человек.