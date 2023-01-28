У Брянській області рф готують школи для розміщення військових

Влада області дала вказівку підготувати щонайменше шість шкіл

У сусідній з Україною областю рф дали вказівку підготувати школи для розміщення військових. Адміністрація Брянського району пояснює це підготовкою, на випадок надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє російське видання "Важные истории" з посиланням на аудіозапис, на якому начальниця управління освіти району Алла Азаркіна просить про це директорів.

Що відомо

Як пише видання, Азаркіна закликала директорів шкіл підготувати їх для розміщення російських військових. Окрім того, чиновниця попросила не задавати "зайвих запитань" і бути готовими показати школи.

"МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми вас також інформуватимемо", — сказала начальниця управління освіти.

Окрім того, видання звернуло увагу, що школи, які мають бути підготовані до розміщення військових, працюють в очному режимі. І наразі невідомо, як навчатимуться діти, якщо туди прибудуть російські військові.

Раніше росЗМІ повідомляли, що у Брянській області почали роздавати повістки на випадок воєнного стану.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомляли, скільки насправді військових втратила рф під час удару ЗСУ по базі окупантів у Макіївці біля Донецька.

У повідомленні йдеться, що після удару міноборони рф публічно визнала, що рф зазнала втрат, заявивши, що 89 людей загинули, насправді ж ця цифра складає більш як 300 осіб.