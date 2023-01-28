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У Брянській області рф готують школи для розміщення військових: у чому причина

28 січня 2023 20:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
У Брянській області рф готують школи для розміщення військових
Влада області дала вказівку підготувати щонайменше шість шкіл
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

У сусідній з Україною областю рф дали вказівку підготувати школи для розміщення військових. Адміністрація Брянського району пояснює це підготовкою, на випадок надзвичайної ситуації.

Про це повідомляє російське видання "Важные истории" з посиланням на аудіозапис, на якому начальниця управління освіти району Алла Азаркіна просить про це директорів.

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Що відомо

Як пише видання, Азаркіна закликала директорів шкіл підготувати їх для розміщення російських військових. Окрім того, чиновниця попросила не задавати "зайвих запитань" і бути готовими показати школи.

"МНС приїде, подивиться з метою, у разі надзвичайної ситуації, розміщення військових на базі цих шкіл. Будьте ласкаві бути готовими для того, щоб показати освітню установу, не ставлячи жодних питань. Попередньо буде дзвінок нам, і ми вас також інформуватимемо", — сказала начальниця управління освіти.

Окрім того, видання звернуло увагу, що школи, які мають бути підготовані до розміщення військових, працюють в очному режимі. І наразі невідомо, як навчатимуться діти, якщо туди прибудуть російські військові.

Раніше росЗМІ повідомляли, що у Брянській області почали роздавати повістки на випадок воєнного стану.

Нагадаємо, раніше у британській розвідці повідомляли, скільки насправді військових втратила рф під час удару ЗСУ по базі окупантів у Макіївці біля Донецька.

У повідомленні йдеться, що після удару міноборони рф публічно визнала, що рф зазнала втрат, заявивши, що 89 людей загинули, насправді ж ця цифра складає більш як 300 осіб.

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