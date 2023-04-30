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В Брянской области РФ раздались взрывы: Россия обвинила ВСУ

30 апреля 2023 01:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Брянской области РФ раздались взрывы: Россия обвинила ВСУ
В Брянской области РФ раздались взрывы. Фото: SVTV NEWS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Брянской области РФ ночью на 30 апреля слышны были взрывы. Власти региона в обстрелах обвинили Вооруженные силы Украины. Сообщается о нескольких жертвах.

Об этом пишут российские СМИ в Telegram.

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Отмечается, что предварительно два человека погибли в поселке Суземка в Брянской области.

Местные сообщают об ударах по вокзалу, АЗС и частному дому.

Напомним, в российском городе Пермь произошло возгорание на территории ПАО "Мотовилихинские заводы". Следует отметить, что это единственный на территории России завод по производству реактивных систем залпового огня.

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