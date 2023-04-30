У Брянській області РФ пролунали вибухи: Росія звинуватила ЗСУ

У Брянській області РФ пролунали вибухи. Фото: SVTV NEWS

У Брянській області рф в ніч проти 30 квітня чути було вибухи. Влада регіону в обстрілах звинуватила Збройні сили України. Повідомляється про кілька жертв.

Про це пишуть російські ЗМІ у Telegram.

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Зазначається, що попередньо двоє людей загинули в селищі Суземка в Брянській області.

Місцеві повідомляють про удари по вокзалу, АЗС та приватному будинку.

Нагадаємо, у російському місті Перм сталося займання на території ПАТ "Мотовіліхінські заводи". Варто зауважити, що це єдиний на території Росії завод із виробництва реактивних систем залпового вогню.