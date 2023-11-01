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В британской разведке рассказали, чем РФ атакует приоритетные цели в Украине

1 ноября 2023 14:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В британской разведке рассказали, чем РФ атакует приоритетные цели в Украине
БпЛА "Ланцет". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские захватчики атакуют приоритетные цели в Украине дронами "Ланцет". Это одно из самых эффективных новых вооружений, которое РФ использовала в Украине за последний год.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Британии.

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В ведомстве отметили, что российские "Ланцеты" являются одними из самых эффективных новых вооружений, которые Россия применила в Украине за последний год. Такие беспилотники предназначены для пилотирования над территорией противника, нахождения в воздухе в районе цели в режиме ожидания и атаки.

В британской разведке рассказали, что "Ланцеты" производит российская авиастроительная компания Zala Aerо Group. Она также выпускает беспилотники "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей.

"Таким образом, Россия использует "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по украинской артиллерии", — говорится в сообщении.

В то же время там добавили, что россияне традиционно использовали малые БпЛА преимущественно для разведки, а производство "Ланцетов" — шаг вперед в использовании такой категории вооружений.

Напомним, недавно мы писали, что Россия использует новую версию "Ланцета", которая может автономно определять цели. Он называется "Изделие-53".

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