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У британській розвідці розповіли, чим РФ атакує пріоритетні цілі в Україні

1 листопада 2023 14:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У британській розвідці розповіли, чим РФ атакує пріоритетні цілі в Україні
БпЛА "Ланцет". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські загарбники атакують пріоритетні цілі в Україні дронами "Ланцет". Це одне з найефективніших нових озброєнь, яке РФ використовувала в Україні за останній рік.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Британії.

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Чим РФ атакує пріоритетні цілі в Україні

У відомстві зазначили, що російські "Ланцети" є одними з найефективніших нових озброєнь, які Росія застосувала в Україні за останній рік. Такі безпілотники призначені для пілотування над територією противника, перебування в повітрі в районі цілі у режимі очікування та атаки.

У британській розвідці розповіли, що "Ланцети" виробляє російська авіабудівна компанія Zala Aerо Group. Вона також випускає безпілотники "Орлан-10", які Росія часто використовує разом з "Ланцетом" для виявлення цілей.

"Таким чином, Росія використовує "Ланцети" для атак на пріоритетні цілі, і вони стають все більш помітними в ключовій контрбатарейній боротьбі, завдаючи ударів по українській артилерії", — йдеться у повідомленні. 

Водночас там додали, що росіяни традиційно використовували малі БпЛА переважно для розвідки, а виробництво "Ланцетів" — крок вперед у використанні такої категорії озброєнь.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Росія використовує нову версію "Ланцета", який може автономно визначати цілі. Він називається "Изделие-53"

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