В Буче обнаружили оставшийся после оккупации гранатометный снаряд

Опасная находка в Буче

В Буче нашли гранатометный снаряд. Опасную находку обнаружили на территории одного из предприятий, в прошлом году весной под враждебной оккупацией.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Боеприпас заметили работники предприятия, которые начали весеннюю уборку территории. Они сразу вызвали правоохранителей и работников ГСЧС.

Как действовать при обнаружении опасного предмета

Категорически запрещается прикасаться и передвигать находку. Также нельзя засыпать его грунтом, нагревать, заливать или чем накрывать. Спасатели отмечают, что все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим и звуковым воздействиям.

Также не рекомендуется пользоваться рядом с ними средствами радиосвязи, мобильными телефонами, ведь это может спровоцировать взрыв.

Напомним, что в случае обнаружения патронов, оружия или взрывоопасных предметов следует сообщать об этом на спецлинию "102".