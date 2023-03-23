В Буче обнаружили оставшийся после оккупации гранатометный снаряд
В Буче нашли гранатометный снаряд. Опасную находку обнаружили на территории одного из предприятий, в прошлом году весной под враждебной оккупацией.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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Боеприпас заметили работники предприятия, которые начали весеннюю уборку территории. Они сразу вызвали правоохранителей и работников ГСЧС.
Как действовать при обнаружении опасного предмета
Категорически запрещается прикасаться и передвигать находку. Также нельзя засыпать его грунтом, нагревать, заливать или чем накрывать. Спасатели отмечают, что все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим и звуковым воздействиям.
Также не рекомендуется пользоваться рядом с ними средствами радиосвязи, мобильными телефонами, ведь это может спровоцировать взрыв.
Напомним, что в случае обнаружения патронов, оружия или взрывоопасных предметов следует сообщать об этом на спецлинию "102".