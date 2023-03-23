У Бучі виявили гранатометний снаряд, який залишився після окупації

Небезпечна знахідка у Бучі

У Бучі знайшли гранатометний снаряд. Небезпечну знахідку виявили на території одного із підприємств, що торік весною було під ворожою окупацією.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Боєприпас помітили працівники підприємства, що саме розпочали весняне прибирання території. Вони одразу викликали правоохоронців та працівників ДСНС.

Як діяти при виявленні небезпечного предмета

Категорично забороняється торкатися та пересувати знахідку. Також не можна засипати його ґрунтом, нагрівати, заливати або чимось накривати. Рятувальники наголошують, що усі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних та звукових впливів.

Також не рекомендують користуватися поряд із ними засобами радіозв’язку, мобільними телефонами, адже це може спровокувати вибух.

Нагадаємо, що у разі виявлення набоїв, зброї або вибухонебезпечних предметів, слід повідомляти про це на спецлінію "102".