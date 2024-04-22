Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Бундестаге сделали пессимистический прогноз о следующей помощи США для Украины arrow

В Бундестаге сделали пессимистический прогноз о следующей помощи США для Украины

22 апреля 2024 07:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Бундестази считают, что США не предоставит Украине помощь
Пленарное заседание немецкого Бундестага. Фото иллюстративное: DBT/Julia Nowak
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Пакет помощи, согласованный США для Украины, возможно, будет последним. Поскольку рассмотрение этого документа затянулось на семь месяцев.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, заявил глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер, пишет издание n-tv.

Читайте также:

В США сомневаются, в Евросоюзе — нет

По словам Хофрайтера, американская поддержка Украины стала неопределенной ввиду продолжительности рассмотрения украинского вопроса.

"Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время или даже последний вообще. Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", — подчеркнул политик.

Напомним, 20 апреля Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о предоставлении почти 61 млрд долларов помощи Украине. Большая часть этой суммы пойдет на закупку военной техники и вооружения, в котором нуждаются ВСУ.

К слову, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в "измене" республиканским избирателям после того, как конгрессмены проголосовали за новую помощь Украине.

Ранее Джонсон заявил, что Палата Конгресса США передает Сенату лучший пакет помощи Украине.

США
Германия
война
военная помощь
Украина
ЕС

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

Розклад ефірів

Всі ефіри