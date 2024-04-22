Бундестази считают, что США не предоставит Украине помощь

Пленарное заседание немецкого Бундестага. Фото иллюстративное: DBT/Julia Nowak

Пакет помощи, согласованный США для Украины, возможно, будет последним. Поскольку рассмотрение этого документа затянулось на семь месяцев.

Об этом в воскресенье, 21 апреля, заявил глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер, пишет издание n-tv.

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По словам Хофрайтера, американская поддержка Украины стала неопределенной ввиду продолжительности рассмотрения украинского вопроса.

"Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время или даже последний вообще. Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", — подчеркнул политик.

Напомним, 20 апреля Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о предоставлении почти 61 млрд долларов помощи Украине. Большая часть этой суммы пойдет на закупку военной техники и вооружения, в котором нуждаются ВСУ.

К слову, представитель Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин обвинила спикера Палаты представителей Майка Джонсона в "измене" республиканским избирателям после того, как конгрессмены проголосовали за новую помощь Украине.

Ранее Джонсон заявил, что Палата Конгресса США передает Сенату лучший пакет помощи Украине.