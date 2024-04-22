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У Бундестазі зробили песимістичний прогноз про наступну допомогу США для України

22 квітня 2024 07:06
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Бундестазі вважають, що США не надасть Україні допомогу
Пленарне засідання німецького Бундестагу. Фото ілюстративне: DBT/Julia Nowak
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Пакет допомоги, який США узгодили для України, можливо, буде останнім. Оскільки розгляд цього документу затягнувся аж на сім місяців.  

Про це у неділю, 21 квітня, заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер, пише видання n-tv

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За словами Хофрайтера, американська підтримка України стала невизначеною, зважаючи на тривалість розгляду українського питання.

"Можливо, це останній пакет допомоги США за дуже довгий час, або навіть останній взагалі. Ми, європейці, маємо зробити для України набагато більше", — наголосив політик.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників американського Конгресу ухвалила законопроєкт про надання майже 61 млрд доларів допомоги Україні. Більша частина цієї суми піде на закупівлю військової техніки та озброння, якого потребує ЗСУ.

До слова, представниця Республіканської партії США Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників Майка Джонсона у "зраді" республіканських виборців після того, як конгресмени проголосували за нову допомогу Україні. 

Раніше спікер Джонсон заявив, що Палата Конгресу США передає Сенату кращий пакет допомоги Україні. 

США
Німеччина
війна
військова допомога
Україна
ЄС

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