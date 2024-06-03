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В Бундесвере приняли решение об использовании Украиной Patriot над территорией России

3 июня 2024 11:39
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Германия позволила бить своими ПВО по России
Система Patriot. Фото: mil.in.ua/
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Украине разрешено использовать немецкое оружие – в ограниченном объеме против целей в России. Это вполне возможно для зенитных комплексов Patriot.

Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фрейдинг.

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"Такой сценарий был немыслим для федерального правительства Германии в течение нескольких месяцев. Однако в прошлую пятницу произошло фундаментальное изменение курса. Германия подверглась давлению союзников и заняла позицию США, решивших предоставить возможность бить по России", — заявил Фрейдинг.

Чиновник также заявил, что система Patriot является исключительно ответственностью украинских военных.

"Вы можете использовать их в рамках международного права. Мы уверены, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и будут также делать это с большим тактическим мастерством и добьются успеха", — сообщил Фрейдинг.

Напомним, слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Украина должна иметь право бить по военным объектам на территории РФ, можно трактовать как "зеленый свет" на удары по российским аэродромам ракетами Scalp (Storm Shadow). Об этом сказал анонимный французский офицер военной авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Великобритания не предоставляла Украине "100%-го разрешения" на использование ракет Storm Shadow против объектов на территории Российской Федерации. Окончательное решение будет зависеть от консенсуса между союзниками.

ВСУ
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