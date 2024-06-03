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У Бундесвері ухвалили рішення щодо використання Україною Patriot над територією Росії

3 червня 2024 11:39
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Німеччина дозволила Україні бити наданою зброєю по Росії
Система Patriot. Фото: mil.in.ua/
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Україні дозволено використовувати німецьку зброю – в обмеженому обсязі проти цілей у Росії. Це цілком можливо для зенітних комплексів Patriot.

Про це повідомив генерал-майор Бундесверу Крістіан Фройдінг.

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"Такий сценарій був немислимим для федерального уряду Німеччини протягом кількох місяців. Однак минулої п'ятниці відбулась фундаментальна зміна курсу. Німеччина зазнала тиску союзників і зайняла позицію США, які вирішили надати можливість бити по Росії", — заявив Фройдінг.

Чиновник також заявив, що системи Patriot є виключно відповідальністю українських військових.

"Ви можете використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, але й будуть також зробіть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", — повідомив Фройдінг. 

Нагадаємо, слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що Україна повинна мати право бити по військових об'єктах на території РФ, можна трактувати як "зелене світло" на удари по російських аеродромах ракетами Scalp (Storm Shadow). Про це сказав анонімний французький офіцер військової авіації.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Велика Британія не надавала Україні "100%-го дозволу" на використання ракет Storm Shadow проти об'єктів на території Російської Федерації. Остаточне  рішення буде залежати від консенсусу між союзниками.

ЗСУ
війна в Україні
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