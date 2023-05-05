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В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

5 мая 2023 17:52
обновлено: 17:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы
Сигнал тревоги. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 5 мая, в некоторых регионах Украины прозвучал сигнал тревоги. Также в некоторых областях слышны взрывы.

Об этом пишет war.monitor

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Сигнал тревоги

Предварительно были пуски ракет Х-22 из Ту-22м3. Российские войска обстреляли Краматорск. Также сообщают о взрывах в Славянске.

В Киеве и еще нескольких областях также объявили воздушную тревогу. 

Сигнал тревоги
Сигнал тревоги. Фото: map.ukrainealarm.com

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук просит не игнорировать сигнал тревоги.

СМИ сообщают, что ракеты уже в воздушном пространстве Украины, заходят через Донецкую область.


Кроме того, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.


Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что несколько ракет пересекли государственную границу.

17:35 Киевская областная военная администрация сообщает, что в Киеве ракетная опасность. Всех просят проследовать в укрытие и пребывать там до завершения воздушной тревоги.

17:42 Мониторинговые каналы сообщают, что ракетная угроза существует во всех областях, где объявлена воздушная тревога. Цели были в Харьковской, Полтавской, Донецкой областях.

17:50 Советник мєра Мариуполя Петр Андрющенко показал небо над городом и призвал местных жителей не покидать укрытия.


 17:55 ГСЧС также призывает людей отправится в укрытие, если они еще этого не сделали и находится там до окончания тревоги. В ГСЧС напомнили, что если вы не успели добежать до укрытия, то стоит спрятаться в помещении без окон и воспользоваться правилом двух стен.

Напомним, в ночь на 4 мая Киев пережил третью за последние шесть дней массированную ночную воздушную атаку. В этот раз российские оккупационные войска использовали только дроны, которые украинская ПВО успешно ликвидировала.

 

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