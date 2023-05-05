У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи
У п'ятницю, 5 травня, у деяких регіонах України пролунав сигнал тривоги. Також у деяких областях чути вибухи.
Про це пише war.monitor.
Сигнал тривоги
Попередньо були пуски ракет Х-22 із Ту-22м3. Російські війська обстріляли Краматорськ. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук просить не ігнорувати сигналу тривоги.
ЗМІ повідомляють, що ракети вже в повітряному просторі України, заходять через Донецьку область.
Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.