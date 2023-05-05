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У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

5 травня 2023 17:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи
У деяких регіонах чути вибухи
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 5 травня, у деяких регіонах України пролунав сигнал тривоги. Також у деяких областях чути вибухи.

Про це пише war.monitor.

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Сигнал тривоги

Попередньо були пуски ракет Х-22 із Ту-22м3. Російські війська обстріляли Краматорськ. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.

Сигнал тревоги
Сигнал тривоги. Фото: map.ukrainealarm.com

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук просить не ігнорувати сигналу тривоги.

ЗМІ повідомляють, що ракети вже в повітряному просторі України, заходять через Донецьку область.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.

 

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