У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

У деяких регіонах чути вибухи

У п'ятницю, 5 травня, у деяких регіонах України пролунав сигнал тривоги. Також у деяких областях чути вибухи.

Про це пише war.monitor.

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Сигнал тривоги

Попередньо були пуски ракет Х-22 із Ту-22м3. Російські війська обстріляли Краматорськ. Також повідомляють про вибухи у Слов'янську.

Сигнал тривоги. Фото: map.ukrainealarm.com

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук просить не ігнорувати сигналу тривоги.

ЗМІ повідомляють, що ракети вже в повітряному просторі України, заходять через Донецьку область.

Нагадаємо, у ніч проти 4 травня Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.