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В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка

8 июня 2023 03:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка
Девочка плачет. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Чехии девочка-беженка из Украины подверглась буллингу. Одноклассники плюнули ей в лицо за то, что она украинка. В настоящее время этой ситуацией занимается посольство Украины в Чехии.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Девочке плюнули в лицо

"К девушке прицепились с вопросом россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились обиды и в конце ей плюнули в лицо", — отметил журналист.

Посольство Украины в Чехии выразило серьезную обеспокоенность и призвало всех граждан Чехии проявить уважение к разнообразию и защите прав человека.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе", — отметили в ведомстве.

Кроме того, в посольстве добавили, что подобная ситуация не может остаться незамеченной.

Напомним, что Чехия 1 июля 2023 изменит правила оказания помощи украинским беженцам. Вступят в силу новые условия, прописанные в законе Lex Ukrajina V.

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