В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка
В Чехии девочка-беженка из Украины подверглась буллингу. Одноклассники плюнули ей в лицо за то, что она украинка. В настоящее время этой ситуацией занимается посольство Украины в Чехии.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.
Девочке плюнули в лицо
"К девушке прицепились с вопросом россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка — полились обиды и в конце ей плюнули в лицо", — отметил журналист.
Посольство Украины в Чехии выразило серьезную обеспокоенность и призвало всех граждан Чехии проявить уважение к разнообразию и защите прав человека.
"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в посольстве добавили, что подобная ситуация не может остаться незамеченной.
Напомним, что Чехия 1 июля 2023 изменит правила оказания помощи украинским беженцам. Вступят в силу новые условия, прописанные в законе Lex Ukrajina V.